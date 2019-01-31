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«Каля нуля» и серость. Погода в Витебске в выходные
01.02.2019 08:23 — Новости Общества | Tut.by
«Каля нуля» растянется почти на неделю. Готовьтесь, будет серо и промозгло. Такой неутешительный прогноз
В субботу, 2 февраля, ночью и днем около нуля. Утром возможен мокрый снег. К вечеру пойдет дождь и усилится ветер — порывы до 11 метров в секунду.
В воскресенье, 3 февраля, в течение суток около нуля. Дождь. Облачно, ветрено.
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«Каля нуля» растянется почти на неделю. Готовьтесь, будет серо и промозгло.
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