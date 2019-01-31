«Каля нуля» и серость. Погода в Витебске в выходные

«Каля нуля» растянется почти на неделю. Готовьтесь, будет серо и промозгло. Такой неутешительный прогноз дает pogoda.by.

В субботу, 2 февраля, ночью и днем около нуля. Утром возможен мокрый снег. К вечеру пойдет дождь и усилится ветер — порывы до 11 метров в секунду.

В воскресенье, 3 февраля, в течение суток около нуля. Дождь. Облачно, ветрено.

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