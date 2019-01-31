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Размазня-февраль. Погода в Гомеле в выходные
01.02.2019 08:21 — Новости Общества | Tut.by
Еще недавно мы прятали красные носы под шарфом и мечтали о лете. Что ж, в следующий раз надо быть осторожнее в своих мечтах.
Конечно, это не лето. Но разве кто-то скажет, что зима? Февраль решил ввести дополнительную пору года: в ближайшие дни нас ждут дожди, слякоть и мокрые ноги.
Итак,
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Конечно, это не лето. Но разве кто-то скажет, что зима?
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