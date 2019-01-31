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Размазня-февраль. Погода в Гомеле в выходные

01.02.2019 08:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Еще недавно мы прятали красные носы под шарфом и мечтали о лете. Что ж, в следующий раз надо быть осторожнее в своих мечтах.

Конечно, это не лето. Но разве кто-то скажет, что зима? Февраль решил ввести дополнительную пору года: в ближайшие дни нас ждут дожди, слякоть и мокрые ноги.

Итак, по данным pogoda.by, в субботу около нуля, возможен мокрый снег. В воскресенье — небольшой плюс и дожди.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Конечно, это не лето. Но разве кто-то скажет, что зима?
 
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