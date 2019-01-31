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Тем, кому ошибочно придут жировки с полным тарифом, оплату пересчитают

01.02.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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На вопросы о работе постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения, о порядке отнесения граждан к занятым в экономике, о формировании списков трудоспособных граждан, оплачивающих услуги с возмещением затрат, ответили эксперты во время онлайн-конференции на сайтах БЕЛТА и Минтруда.

Тем, кому ошибочно придут жировки с полным тарифом, оплату пересчитают
Гражданам, которые по какой-то причине ошибочно были включены в списки не занятых в экономике плательщиков ЖКУ, оплачивающих услуги с возмещением затрат, пересчитают оплату, если они подтвердят в комиссии, что относятся к занятым в экономике.

Об этом заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович во время онлайн-конференции на сайтах БЕЛТА и Минтруда.

«В случае, если вам ошибочно придет жировка с оплатой услуг ЖКУ по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, то необходимо обратиться в комиссию по месту жительства и предоставить документы, подтверждающие осуществление вами деятельности. Оплату вам пересчитают», — разъяснил Андрей Лобович.

Законодательством предусмотрено, что с 1 января 2019 года трудоспособные граждане, не занятые в экономике, являющиеся плательщиками ЖКУ, оплачивают услуги с возмещением затрат после включения их в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат. В соответствии с постановлением Совета Министров от 12 июня 2014 года №571 плательщиком ЖКУ является собственник, наниматель или арендатор жилого помещения, члены организации застройщиков, дольщик, заключивший договор долевого строительства, лизингополучатель и др.

При этом заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков добавил, что «комиссиями при отработке сведений, содержащихся в базе данных, выявлялись единичные случаи ошибочного включения работающих граждан». Такие случаи оперативно устранялись.

Все материалы конференции можно прочитать на сайте БелТА.

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