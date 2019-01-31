Оплата жилищно-коммунальных услуг в общежитии. По каким тарифам платить?



Какие тарифы применяются при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги, важна ли регистрация по месту жительства и другие тонкости оплаты услуг гражданами, проживающими в общежитии* – на конкретных примерах.

СИТУАЦИЯ 1.

Семья из трех человек занимает в общежитии комнату (блок из двух комнат, блок с санузлом и т. д.). Все зарегистрированы по месту жительства.

Как платить?

Плата за ЖКУ начисляется на общих основаниях по субсидируемым тарифам с учетом всех льгот, если такие положены по закону.

Где это сказано?

В Положении о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда (постановление Совета Министров от 12 июня 2014 г. № 571): плательщики жилищно-коммунальных услуг в общежитиях вносят плату за пользование жилым помещением, техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонты и теплоснабжение по изолированным жилым помещениям, состоящим из одной или нескольких комнат, находящихся в обособленном владении и пользовании семьи, — пропорционально занимаемой ими общей площади жилого помещения в порядке, установленном в пунктах 16, 17, 19, 20, 22–24, 38 и 39 данного Положения.

СИТУАЦИЯ 2.

Гражданин проживает в общежитии по договору найма. Не зарегистрирован по месту жительства.

Как платить?

Если гражданин имеет договор найма на изолированное жилое помещение в общежитии без регистрации по месту жительства (также регистрации нет у членов его семьи), то оплата ЖКУ (техническое обслуживание, отопление и т. д.) производится по экономически обоснованным тарифам.

Исключение – услуги водоснабжения и канализации. Плата за эти услуги при отсутствии индивидуальных счетчиков воды будет вноситься по субсидируемым тарифам для населения. Аналогичный порядок внесения платы и за электроэнергию в общежитии. При этом распределение воды и электрической энергии при наличии прибора группового учета и отсутствии в жилых помещениях приборов индивидуального учета осуществляется пропорционально количеству граждан, указанных в договоре найма жилого помещения в общежитии.

Где это сказано?

В пунктах 19, 20, 22–24, 38, 39, 44 ,56 и 57 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда.

СИТУАЦИЯ 3.

Гражданин занимает в общежитии комнату (койко-место), в которой также проживает его коллега по работе. Гражданин зарегистрирован, его коллега – нет.

Как платить?

Оба будут платить по субсидируемым тарифам. Так как согласно утвержденным правилам плательщики жилищно-коммунальных услуг в общежитиях, не состоящие в семейных отношениях (получившие койко-место в комнате), вносят плату за техническое обслуживание, капитальный ремонт и теплоснабжение по жилым помещениям, находящимся в совместном владении и пользовании нескольких лиц, пропорционально занимаемой ими общей площади жилого помещения по субсидируемым тарифам для населения, даже если они в этом помещении не зарегистрированы.

Где это сказано?

Абзац второй пункта 55 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда.

*За исключением общежитий государственных учреждений образования.