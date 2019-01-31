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Рим отказался признать Гуайдо президентом Венесуэлы
01.02.2019 09:35 — Новости Общества | Tut.by
Заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано заявил, что Рим не будет признавать Хуана Гуайдо законным лидером Венесуэлы, поскольку итальянские власти считают вмешательство в дела других стран невозможным. Об этом сообщает
По его словам, на сегодняшний день основная задача мирового сообщества заключается в том, чтобы предотвратить войну в Венесуэле. «Та же самая ошибка, которая была допущена в Ливии, сегодня признана всеми. Мы должны предотвратить это в Венесуэле», — подчеркнул он.
31 января Европарламент большинством голосов
Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента вместо Николаса Мадуро 23 января. В тот же день его поддержали США, Канада и большая часть стран Латинской Америки. Мадуро высказали поддержку Россия, Китай, Мексика, Иран, Куба, Боливия, Беларусь и Турция.
В свою очередь Германия, Испания, Нидерланды, Великобритания и Франция заявляли, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро в течение восьми дней (с 26 января) не объявит о проведении новых выборов.
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Заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано заявил, что Рим не будет признавать Хуана Гуайдо законным лидером Венесуэлы, поскольку итальянские...
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