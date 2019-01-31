Милиция задержала парней, которые расписывали столбы и остановки рекламой наркотиков

Парней, наносивших объявления с рекламой наркотиков, задержали. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Фото: «Еврорадио»

Двух парней задержали, когда они наносили очередную рекламу о работе на фасаде дома по улице Голубева.

Напомним, «Еврорадио» сообщало , что в районе станции метро «Михалово» на столбах и остановках нанесены сообщения о работе, за которыми скрываются объявления от наркоторговцев. Авторы это установили, пообщавшись с «работодателями» в Telegram. Минские транспортники и дорожники вскоре очистили опоры контактной сети и остановки от рекламы.

Задержанным молодым людям по 27 лет, они приехали в Минск из Пинска. Парни нашли группу в социальной сети, где предлагалась работа в Telegram. В обязанности входило наносить на здания цветными красками трафаретные надписи с рекламой о работе. Молодых людей предупредили, что за это предусмотрена административная ответственность, поэтому рисовать надо ночью. Они посылали работодателю фотоотчет о том, что выполнили задания. За каждую надпись полагались деньги.

Материалы передали в райисполком для привлечения парней к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе.

Милиция добавляет, что на разбирательство в Московское РУВД молодые люди пришли пьяными. За это на них составили административный протокол.