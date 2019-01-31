|
Милиция задержала парней, которые расписывали столбы и остановки рекламой наркотиков
01.02.2019 09:45 — Новости Общества | Tut.by
Парней, наносивших объявления с рекламой наркотиков, задержали. Об этом
Двух парней задержали, когда они наносили очередную рекламу о работе на фасаде дома по улице Голубева.
Напомним, «Еврорадио»
Задержанным молодым людям по 27 лет, они приехали в Минск из Пинска. Парни нашли группу в социальной сети, где предлагалась работа в Telegram. В обязанности входило наносить на здания цветными красками трафаретные надписи с рекламой о работе. Молодых людей предупредили, что за это предусмотрена административная ответственность, поэтому рисовать надо ночью. Они посылали работодателю фотоотчет о том, что выполнили задания. За каждую надпись полагались деньги.
Материалы передали в райисполком для привлечения парней к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе.
Милиция добавляет, что на разбирательство в Московское РУВД молодые люди пришли пьяными. За это на них составили административный протокол.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парней, наносивших объявления с рекламой наркотиков, задержали. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)