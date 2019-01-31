ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция задержала парней, которые расписывали столбы и остановки рекламой наркотиков

01.02.2019 09:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Парней, наносивших объявления с рекламой наркотиков, задержали. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: «Еврорадио»

Двух парней задержали, когда они наносили очередную рекламу о работе на фасаде дома по улице Голубева.

Напомним, «Еврорадио» сообщало, что в районе станции метро «Михалово» на столбах и остановках нанесены сообщения о работе, за которыми скрываются объявления от наркоторговцев. Авторы это установили, пообщавшись с «работодателями» в Telegram. Минские транспортники и дорожники вскоре очистили опоры контактной сети и остановки от рекламы.

Задержанным молодым людям по 27 лет, они приехали в Минск из Пинска. Парни нашли группу в социальной сети, где предлагалась работа в Telegram. В обязанности входило наносить на здания цветными красками трафаретные надписи с рекламой о работе. Молодых людей предупредили, что за это предусмотрена административная ответственность, поэтому рисовать надо ночью. Они посылали работодателю фотоотчет о том, что выполнили задания. За каждую надпись полагались деньги.

Материалы передали в райисполком для привлечения парней к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе.

Милиция добавляет, что на разбирательство в Московское РУВД молодые люди пришли пьяными. За это на них составили административный протокол.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 120
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парней, наносивших объявления с рекламой наркотиков, задержали. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.
 
Новости дня
Новости общества
 
Рим отказался признать Гуайдо президентом Венесуэлы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика