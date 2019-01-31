ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте суд вынес приговоры уже бывшим майору и старлею милиции, которые обвинялись в мошенничестве

01.02.2019 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

1 февраля в суде Ленинского района Бреста огласили приговор теперь уже бывшим сотрудникам милиции, которые обвинялись в махинациях с недвижимостью.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Суд признал обвиняемого Валерия К. виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, а также превышении власти или служебных полномочий. Ему назначили 5 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества, штрафом в размере 500 базовых величин (12 750 рублей), лишением спецзвания майор милиции и права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 5 лет.

Второй экс-участковый, Юрий Г., также получил обвинительный приговор. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном повторно группой лиц в особо крупном размере, превышении власти или служебных полномочий и хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Суд назначил ему 6 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества, штрафом в 800 базовых величин (20 400 рублей). Его также лишили спецзвания старший лейтенант милиции и права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Самое тяжкое преступление, которое вменялось экс-милиционерам — мошенничество в особо крупном размере — касалось махинаций с недвижимостью. На то время обвиняемые работали участковыми в Ленинском РОВД. В сентябре 2015 года они убедили продать двухкомнатную квартиру брестчанина Юрия О., который злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни. Потерпевшему они пообещали приобрести новое жилье в одном из райцентров Брестской области. Квартиру обвиняемые продали через знакомого, который не был посвящен в детали схемы. Жилье реализовали за 31 тысячу долларов. Денег от продажи «двушки» бывший владелец жилья, которого они поселили в чужом доме в Кобринском районе, так и не получил.

Они же потребовали у потерпевшего Юрия снять деньги с валютного депозита, который тот унаследовал после смерти матери. Мужчина выполнил требование обвиняемых.

Бывшему участковому Юрию Г. также вменялось завладение ноутбуком потерпевшего и мобильным телефоном другого участника процесса, брестчанина Романа К.

Кроме того, обвиняемый Валерий К. в декабре 2016 года при проведении проверки в отношении жителя Москвы, который в брестском баре подрался с посетителем, потребовал у него деньги якобы для того, чтобы передать в больницу потерпевшему и уладить с ним конфликт. Испугавшийся россиянин передал участковому 235 белорусских рублей и 20 тысяч российских, которые не были переданы пострадавшему, писала «Брестская газета».

В суде обвиняемый Юрий Г. своей вины не признал. Он отрицал свое участие в инкриминируемых ему преступлениях и отметил, что на скамью подсудимых попал по вине своего бывшего напарника, Валерия К. Тот, в свою очередь, признал вину только по эпизодам с мошенничеством. В своем последнем слове он попросил суд о снисхождении:

«Стыдно, что мы с ним (вторым обвиняемым Юрием Г. — Прим. TUT.BY) носили форму и защищали граждан, а сейчас оказались на скамье подсудимых. Я прошу простить меня за мои противоправные действия».

По делу проходили трое потерпевших. Родственники обвиняемых возместили им ущерб в полном объеме.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-милиционеров, которые «отжали» квартиру у брестчанина, отправили в колонию.
 
Новости дня
Новости общества
 
Милиция задержала парней, которые расписывали столбы и остановки рекламой наркотиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика