«И тогда всё получится!»





Владислав ЮДКО из агрогородка Плотница – курсант военно-технического факультета Белорусского национального технического университета.

Юноша приехал домой на две недели каникулярного отпуска. В это время мы и встретились, чтобы рассказать ребятам Столинщины о престижном учебном заведении и перспективах, с ним связанных.

Почему именно военный факультет БНТУ? Влад выбрал его не случайно: после окончания выпускники получают и военную, и гражданскую специальности. Так что в будущем ребят ожидает как минимум два интересных профессиональных пути.

Для учебного процесса на военно-техническом факультете есть всё: и современное вооружение и оборудование, и специализированные аудитории и лаборатории, и компьютерные классы, и электронные обучающие и тестирующие программы по всем дисциплинам…

Занятия проводятся в интересной форме: с использованием современных компьютерных технологий, образцов вооружения и военной техники, тренажеров, учебно-тренировочных комплексов и танкодромов. Любимый предмет Влада – инженерная графика.

– Она чем-то напоминает старое доброе черчение, но гораздо интереснее, – делится Владислав с корреспондентом. – Большое внимание на факультете уделяют физической подготовке будущих офицеров. Курсанты занимаются в спортивных секциях по таким видам спорта, как армрестлинг, гиревой спорт, бокс, таиландский бокс, дзюдо, легкая атлетика, гандбол, баскетбол, военное пятиборье…

Важный момент. Всем курсантам факультета предоставляется возможность бесплатно проживать в общежитии университета, ежедневно – трехразовое питание в столовой за счет бюджетных средств. Кроме того, курсанты обеспечиваются различными видами военной формы и получают денежное довольствие в размере 300 рублей.

Ребята рады ещё одной прекрасной возможности, которая предоставляется здесь. Это подготовка курсантов к управлению транспортными средствами категории «В», «С» с последующей сдачей экзаменов в ГАИ и выдачей соответствующих документов на право вождения автотранспортных средств, что обязательно пригодится в будущем.

Главным на факультете всегда была и остается качественная подготовка офицерских кадров. Уделяется внимание привлечению курсантов к научной работе (на факультете функционирует военно-научное общество, в состав которого входят пять научных кружков).

В свободное время ребята посещают интересные мероприятия. Уже, например, побывали в Музее истории Великой Отечественной войны, на концертах в Центральном доме офицеров.

– Влад, как ты считаешь, кому стоит поступать на военный факультет, а кому лучше воздержаться?

– Если есть большое стремление стать офицером, то ты им обязательно станешь. А если уверенности в выборе нет, есть только размытое желание «схожу, посмотрю», то не стоит. Армия не для слабых духом. Тут нужна хорошая физическая подготовка. Поступление в апреле, поэтому всем, кто хочет поступать, я бы рекомендовал уже готовиться – до первого апреля подтянуть и свои знания, и физическое состояние. И тогда всё получится!

…Армия в человеке испокон веков воспитывает и закаляет только лучшие качества: долг, честь и дисциплину. Именно поэтому поступление на военный факультет близкие Владислава безоговорочно поддержали и гордятся им.

Лилия ГУЩА

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