Кому и что должен учитель?..



Работа в выходные и праздники, ответственность за чужих детей 24 часа в сутки 7 дней в неделю, посещение проблемных семей вечерами и дежурство на дискотеках и вечерах… Почему я всё это должен делать? Эти вопросы всё чаще звучат от педагогов не только Столинщины. Если присмотреться к работе учителя, то на самом деле слышишь, что учитель много чего должен. А где заканчиваются его обязанности и начинаются права? Права специалиста, родителя, человека.

Просьба о помощи

В редакцию пришло письмо под заглавием «Прошу помощи». Педагог, мама пятерых детей, написала о том, что её и в законный «материнский день» заставляют работать. Что руководитель учреждения образования на её отказ ответил: «Вы обязаны по графику дежурить на дискотеке».

Женщина поднимала вопросы: есть ли у учителя выходной день? Почему в законные государственные выходные – воскресенье, 1 января, Рождество – учитель должен выходить на работу?

«Почему я должна оставить своих пятерых детей и пойти на дежурство в клуб? А родители? Кто в первую очередь несёт ответственность за своё чадо? Если вы, родители, решили отпустить своего ребёнка на дискотеку, так идите вместе с ним!»

Это только несколько выдержек из письма. Аналогичные высказывания регулярно слышишь и от других педагогов. Обсудить права и обязанности учителя решила вместе с начальником отдела по образованию Александром Вечорко. Он привел свежий пример. Ребёнок пришёл на занятия весь в синяках. Это заметил классный руководитель. Теперь к работе с семьёй подключились все нужные службы. В том числе и школа, педагоги. Если классный руководитель, который видит ребёнка ежедневно, не будет обращать внимание на такие моменты, то сможем ли уберечь отдельную категорию детей? Да, родители должны заботиться, любить, воспитывать. А если это нерадивые родители, тогда просто закрыть глаза?

Трагедия

Дежурство на дискотеках, вечерах часто воспринимается как формальность. Но когда случается трагедия и теряем ребёнка? Помните случай, когда в Лядце девочки не стало в новогоднюю ночь? Провожая её в последний путь, процессия остановилась около школы, где ей дали последний звонок. Тогда все прочувствовали этот груз ответственности и посмотрели на ситуацию с другой стороны, не задумываясь о потраченном времени на дежурство. Не дай Бог, чтобы ситуация повторилась. Поэтому и делается всё, чтобы её предупредить – выходят родительско-педагогические патрули в новогоднюю ночь. Специалисты отдела по образованию, отдела культуры во главе с начальниками объезжают дома культуры, бросая свои семьи, проверяя, как же на самом деле исполняется закон о нахождении несовершеннолетних в общественных местах вне установленного времени.

– Семьи, находящиеся в социально-опасном положении, обычно и срываются в праздники. Поэтому им в эти дни нужен особый контроль. Даже для примера случай, когда мы потеряли детей на старый Новый год в Бережном. Понимаю, что педагогам в праздники хочется побыть со своими семьями. Но подчеркну, что такие дежурства, обход семей педагоги делают по графику. То есть человек не идёт каждый праздник один по всем семьям, – говорит Александр Вечорко.

Отпуск в 54 дня

Посещение семей, находящихся в социально-опасном положении, входит в обязанности педагога. Для классного руководителя составляется отдельная должностная инструкция. И они должны участвовать в работе родительско-педагогических патрулей. Но ещё раз подчеркну – это не каждонедельные дежурства одного и того же человека – это работа по графику.

– Но мы живём в правовом государстве. И никто не должен перерабатывать своё время. Поэтому педагогу за вечернее дежурство предоставляется или отгул в каникулярное время, или идёт оплата из надбавки за сложность. Если это не так, тогда это нарушение прав. И я бы хотел узнать о таких нарушениях лично, – расставляет точки над «і» начальник отдела по образованию.

У учителей только один выходной – это воскресенье. Суббота у них рабочая. Но такая интенсивная работа вознаграждается довольно продолжительным отпуском в 54 дня.

Если говорить о затратах времени посещения на дому семей своих учеников, то это всё входит в табель рабочего времени классного руководителя.

– Никто не обязывает классного руководителя следить за детьми 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Но он должен наблюдать за общей картиной, сигнализировать, отдельных учеников отслеживать более пристально. Очень часто в семьях СОП несколько детей. Это значит, что они учатся в разных классах и эта семья находится под контролем нескольких классных руководителей. Поэтому надо объединять усилия. В любом случае это наши дети. И мы их должны защитить, – говорит Александр Николаевич.

Материнский день

И если мы по тем или иным обстоятельствам вынуждены время от времени оставлять своих родных детей дома, – это не говорит о том, что мы – плохие родители. Проводя регулярно разъяснительную работу, своим примером мы воспитываем детей, приучаем их к самостоятельности. И это очень важный момент в воспитании и становлении. Конечно, руководитель учреждения образования при составлении графиков дежурств должен учитывать и человеческий фактор. Но эти обстоятельства – временные. Даже если это маленькие детки, например, у учителя, который самостоятельно воспитывает их, то они через несколько лет вырастут и тогда учитель сможет отдежурить. Хотя графики составляются заранее – на месяц, четверть, полугодие – и педагог уже может подстроиться под них.

– А если у человека реально материнский день – выходной, положенный по закону, то никто его не может в этот день отправить на дежурство. Если только он сам не согласится, например, чтобы заработать себе ещё один выходной, – ответил на вопрос в письме Александр Вечорко.

Помогли ли?

Смогли ли помочь педагогам разобраться в волнующих их вопросах? Но постарались максимально разложить по полочкам права и обязанности. Получается, что не всё то, что «должен», делается просто так, без оплаты или другого вознаграждения. А если не делается, то смело звоните или в редакцию 2 02 35, или напрямую начальнику отдела по образованию.

Татьяна

СЕГЕН