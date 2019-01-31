Педагогический менеджмент



30 января на базе СШ № 3 г. Столина прошла районная научно-практическая конференция педагогов «Через качество обучения – к развитию потенциала учащихся».

Её открыла заведующая районным учебно-методическим кабинетом Валентина Гречко. В своём выступлении она подчеркнула важность непрерывного образования для педагога. И конференция как одна из возможностей повысить свои знания.

На пленарном заседании выступали педагоги-новаторы района. Например, директор СШ № 2 г. Столина, учитель-методист Алла Лозицкая. Её выступление – для менеджера, которым является руководитель учреждения образования, учитель, классный руководитель. Информационное общество требует, чтобы изменилась роль каждого участника образовательного процесса. И примером в этом остается учитель. Он должен дать своим ученикам не только глубокие предметные знания, но и научить его жизни. В современном образовании важно научить видеть ценности, ставить цели, быть социально адаптированным.

Сейчас мировая общественность активно обсуждает образовательную модель 4 К – коммуникативность, критическое мышление, креативность и командность. А насколько этими качествами обладаете вы? – этот вопрос должен задать себе каждый педагог.

Современный педагог, по мнению Аллы Лозицкой, должен обладать академической мобильностью. Кроме классического образования он имеет возможность получать образование из множества других источников. Кроме этого педагог должен быть аформален, несмотря на формализм, который всё же присутствует в деятельности, этого надо максимально избегать.

На примере своего учреждения образования – Лядецкого УПК яслей-сада СШ – заместитель директора по учебной работе Светлана Царик показала, как педагогам и ученикам добиваться успеха на разных уровнях, что делается в учреждении для этого. Идёт работа и с родителями. И выступающая отметила: «Неправда, что родители не хотят взаимодействовать со школой. Если их увлечь, показать нужность и важность, то они с радостью идут на сотрудничество». Интересен опыт работы учреждения в отношении работы с коллегами и учениками из других школ. И это сотрудничество уже имеет свои результаты – ребята после знакомства с опытом своих одноклассников из других школ горят идеями и воплощают их.

Учитель начальных классов Колоднянского УПК яслей-сада БШ Наталья Базар успешно использует в работе информационно-коммуникационные технологии. У неё создана медиотека, в которую вошли и собственные наработки. На примерах педагог показала, как и с помощью чего создаёт электронные тесты, опросы, дополнительные материалы к учебной программе. Разработала дистанционный курс по предметам.

Педагог-психолог Столинской государственной гимназии Анна Мойсеевич говорила о психологическом сопровождении учащихся при подготовке к олимпиадам различного уровня. Ведь когда ученик имеет знания – это не значит, что успех ему гарантирован. Успех лежит глубже. Чтобы его достать, педагог использует ряд психологических упражнений, проводит занятия с учениками. Визуализация, использование определённых слов при формулировании своей цели, тренинги и практика – это то, что помогает учащимся. Также Анна Мойсеевич подчеркнула важность работать с учениками после олимпиады, особенно когда они потерпели поражение.

На конференции было поднято много важных и интересных тем в четырёх секциях, в которых педагоги делились опытом работы. Учителя возвращались домой с багажом знаний, чтобы опробировать его в своей практике и поделиться с коллегами в своих учреждениях.

Татьяна СЕГЕН

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