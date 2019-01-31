В пункте пропуска «Верхний Теребежов» открылся магазин беспошлинной торговли ООО «МаркетЛига»





В нашей новой рубрике «Есть такой магазин» мы пишем о новых торговых точках Столинского района. Не стесняйтесь рассказать о своём, пусть и небольшом, бизнесе на страницах районной газеты (наш телефон 2-02-35). Во-первых, это полезно читателю. Во вторых, это полезно продавцу, ведь наша заметка – не реклама. Она совершенно бесплатна. Но если вы решите впоследствии размещать на наших страницах рекламу, мы, разумеется, только «за»!

Не только духи и шоколад…

Наш очередной адрес – магазин беспошлинной торговли ООО «МаркетЛига», расположенный в пункте пропуска «Верхний Теребежов».

Стильный как снаружи, так и внутри магазин открыл свои двери для покупателей 10 января. Создано 12 рабочих мест. Сотрудники магазина прошли специальное обучение в крупном магазине «duty free» в пункте пропуска «Варшавский мост». Важно отметить, что потенциальному покупателю попасть в магазин можно исключительно при условии пересечения границы через пункт пропуска.

Как сообщила директор ООО «МаркетЛига» Тамара Коржовник, это 15-ый магазин беспошлинной торговли общества. Аналогичные есть в автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь с Республикой Польша, Литовской Республикой, Украиной.

– Особое место в нашем ассортименте занимает продукция белорусского производства: косметика, сувениры, алкогольные напитки, табачные и кондитерские изделия ведущих отечественных производителей («Белита», «Спартак», «Коммунарка», «Славянка», «Белхудожпромыслы» и др.). Удельный вес реализации белорусских товаров около 60 процентов.

Чем же ещё порадует покупателей местный «duty free»? Широким ассортиментом оригинальной парфюмерной продукции самых именитых брендов мира: «Dior», «Versace», «Gucci», «Lancome», «Armani», «Chloe», «Narciso Rodriguez» и др. Среди туалетных вод не только «ветераны» парфюмерного мира — «Anais-Anais», «Cerruti 1881», «212», но и новинки рынка. Например, «Dior Joy».

Вся продукция – это прямые поставки от производителей. Этим и объясняются комфортные цены на товары. Но и они склонны снижаться во время акций. Очень интересные предложения тут обещают накануне Дня влюблённых — 14 февраля и, конечно же, в марте.

В общем, есть где разбежаться глазам при выборе достойного подарка, ведь подарочные наборы тут на любой вкус и кошелёк: и парфюмерные наборы из пяти миниатюрных флаконов, и парфюм в дуэте или трио с кремом и гелем для душа. Уже не говоря о шоколаде, который во все времена – один из самых универсальных подарков.

Лилия

Гуща

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