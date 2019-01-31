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Зима, ветра и гололёд… Велосипед с собой зовёт?

01.02.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Зима, ветра и гололёд… Велосипед с собой зовёт?
Наш очередной рейд с сотрудниками ОГАИ Столинского РОВД по маршруту «Верхний Теребежов – Давид-Городок» преследовал важную цель: предупредить ДТП с участием велосипедистов, которые, чего греха таить, несмотря на зиму и гололёд,  не отказываются от поездок на своём «двухколёсном друге».
Рейд прошёл в рамках Единого дня безопасности дорожного движения под слоганом «Вместе за безопасность на дорогах». И за безопасность в этот день сражались инспектор административной практики Алёна Вабищевич, старший инспектор ДПС Андрей Гречко и инспектор ДПС Сергей Карпович.
Погодка в прошлую пятницу (день нашего рейда) не задалась: к вечеру начался снегопад, дул сильный ветер, был гололёд – в общем, сложились именно те погодные условия, в которые передвигаться на велосипеде категорически запрещено. Иначе – предупреждение или штраф от 1 до 3 базовых величин. А нетрезвому велосипедисту светит штраф в размере от 3 до 5 базовых.
Но, разумеется, не штрафы должны останавливать велосипедистов, а реальная вероятность свалиться прямо под колёса авто или неудачно упасть (в практике были случаи со смертельным исходом).
Первый велосипедист, который попал в поле нашего зрения, – мужчина средних лет. Вёл велосипед в руках, чем порадовал. Рядом шла дама. С удовольствием получил из рук сотрудников ГАИ «презент» – яркий салатовый светоотражающий жилет, который сразу и «примерил». Плюс специальные светоотражающие наклейки на велосипед.

Зима, ветра и гололёд… Велосипед с собой зовёт?

А вот со следующим законопослушным велосипедистом вышел казус. Дедушка ответственно вёл велосипед в руках, но наше предложение надеть жилет воспринял по-своему:
– Спасибо, не надо… Я ещё пенсию не получил!
Но когда понял, что это подарок ради его же безопасности, заулыбался и приободрился.
Нужно сказать, что большей частью нам попадались велосипедисты, которые из-за непогоды спешились. Такое стремление к безопасности радует, но, к сожалению, оно есть не у всех.
Разочарованием рейда стала мама, которая ехала на велосипеде вместе с ребёнком (!). Причём, не по какой-то второстепенной сельской улочке, а по главной дороге. Остановку автомобиля ГАИ и профилактические нотации на тему безопасности восприняла с недовольством:
– А как мне домой добираться?! – единственный аргумент.
Но и этой нарушительнице ПДД подарен светоотражающий жилет. Главная рекомендация от сотрудников ГАИ – спрятать велосипеды до весны. От греха подальше.
В ходе рейда дарились не только жилеты повышенной видимости, но и… протоколы. Для повышения сознательности.
Лилия ГУЩА
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Наш очередной рейд с сотрудниками ОГАИ Столинского РОВД по маршруту «Верхний Теребежов – Давид-Городок» преследовал важную цель: предупредить ДТП с
 
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