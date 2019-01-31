9000 рублей заплатил рыбак из р. п. Речицы за незаконный улов



Выловить «золотую рыбку» попытался один из жителей р. п. Речица. Только «золотой» оказалась сумма штрафа, которую ему пришлось возместить в доход государства за улов.

В начале ноября 2018 года рыбак на пойменном водоеме в старом русле реки Припять недалеко от д. Коробье с помощью незаконного орудия лова – невода кустарного производства – добывал рыбу. Возвращаясь домой, был задержан сотрудниками инспекции охраны животного и растительного мира.

Мужчина незаконно добыл: 114 особей плотвы, стоимость одной составляет 24,5 рубля на общую сумму 2793 рубля, 48 особей щуки обыкновенной стоимостью 73,5 рубля за особь на сумму 3528 рублей, 28 особей окуня речного стоимостью 24,5 рубля за одну особь на сумму 686 рублей, 2 особи ерша донского стоимостью 7,35 рубля за особь на сумму 14,7 рубля, 1 особь линя стоимостью 147 рублей, 1 особь карася серебряного стоимостью 24,5 рубля, 8 особей леща стоимостью 73,5 рубля за одну особь на сумму 588 рублей, чем причинил ущерб окружающей среде на общую сумму 7781,2 рубля, что составляет 317,6 базовой величины и является особо крупным размером.

В суде Столинского района состоялось судебное заседание под председательством судьи Карасинского Д. И. с участием государственного обвинителя Снюк Г. А.

Рыбаку-браконьеру было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконная добыча рыбы или других водных животных). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом.

В ходе заседания обвиняемый признал свою вину полностью и добровольно возместил причиненный ущерб.

С учетом всех обстоятельств суд признал обвиняемого виновным в совершении данного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в доход государства в размере 55 базовых величин. Также в силу ч. 1 ст. 77 Уголовного кодекса Республики Беларусь судом решено применить отсрочку исполнения назначенного наказания в виде лишения свободы, если в течение 2 лет испытательного срока мужчина не совершит нового преступления и будет выполнять возложенные на него обязанности.

Пусть этот жизненный случай послужит примером для остальных любителей такой рыбалки.

Наталия

ЦЕЦЕРСКАЯ