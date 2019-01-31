За один день на Столинщине случилось сразу несколько мелких ДТП



За один только день на Столинщине случилось сразу несколько мелких ДТП, связанных со сложившимися погодными условиями.

Водители, мягко говоря, слишком уверенно ведут себя в снегопад и гололёд и забывают об осторожности.

– Просим соблюдать водителей безопасную дистанцию между транспортными средствами, чтобы избежать столкновений, –обратился к читателям «НП» начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий КОВАЛЬСКИЙ.

Просим также быть максимально внимательными и пешеходов, которые должны понимать, что, даже ступая на «зебру», нужно убедиться в собственной безопасности!

Лилия ГУЩА