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СК о «деле о поставке декора»: вина гродненского отельера Семашко доказана полностью

01.02.2019 10:16 — Новости Общества | Tut.by  
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СК закончил расследование уголовного дела в отношении известного гродненского бизнесмена и отельера Станислава Семашко. Его обвиняли в причинении имущественного ущерба без признаков хищения в крупном размере.


Фото: Радыё Свабода

Вина мужчины доказана в полном объеме, сообщает СК.

— Учитывая, что обвиняемый впервые совершил не представляющее большой общественной опасности преступление, полностью признал вину в его совершении, возместил потерпевшему причиненный ущерб, следствием удовлетворено поданное им ходатайство об освобождении от уголовной ответственности.

Мужчина привлечен к админ

Напомним, известного гродненского отельера Станислава Семашко обвиняли в том, что он уничтожил декор для своего отеля, не заплатив его производителю, предпринимателю Приходько. То, что осталось от декора, милиционеры нашли на даче Семашко под Щучином: кто-то порубил завитки и пилястры топором и уложил их в мешки. Позже Семашко заявил о том, что в деле имел место сговор заместителя директора ООО «Городское строительство» Вячеслава Радюкевича и предпринимателя Георгия Приходько.

 
 
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СК закончил расследование уголовного дела в отношении известного гродненского бизнесмена и отельера Станислава Семашко. Его обвиняли в причинении...
 
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