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СК о «деле о поставке декора»: вина гродненского отельера Семашко доказана полностью
01.02.2019 10:16 — Новости Общества | Tut.by
СК закончил расследование уголовного дела в отношении известного гродненского бизнесмена и отельера Станислава Семашко. Его обвиняли в причинении имущественного ущерба без признаков хищения в крупном размере.
Вина мужчины доказана в полном объеме,
— Учитывая, что обвиняемый впервые совершил не представляющее большой общественной опасности преступление, полностью признал вину в его совершении, возместил потерпевшему причиненный ущерб, следствием удовлетворено поданное им ходатайство об освобождении от уголовной ответственности.
Мужчина привлечен к админ
Напомним, известного гродненского отельера Станислава Семашко обвиняли в том, что он
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СК закончил расследование уголовного дела в отношении известного гродненского бизнесмена и отельера Станислава Семашко. Его обвиняли в причинении...
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