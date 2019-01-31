Эстафета огня пройдет по 6 городам Минщины

Уже, к слову, готов макет факела – его презентуют в конце января в итальянской столице. Путь пламени будет длинным и интересным – спортивный огонь посетит разные европейские города, где в его честь проведут концерты и другие развлекательные мероприятия. Также пламя мира будет поднято на Монблан.

В нашу страну факел доставят по земле. Первым его встретит Брест, за ним и другие города во всех регионах. В Минской области эстафету подхватят Несвиж, Солигорск, Заславль, Логойск, Жодино и Борисов.

– На Минщине эстафета пробудет 6 дней, с 11 по 16 июня. Порядка 70 факелоносцев посетят около полутора десятков локаций, включая Несвижский замок, мемориальный комплекс «Хатынь» и солевые шахты «Беларуськалия», – уточнил начальник управления церемоний и культурной программы дирекции II Европейских игр Сергей Хомич.

Спортивный огонь финиширует 21 июня на минском стадионе «Динамо» во время церемонии открытия Европейских игр.