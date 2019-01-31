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«Прошу не сечь голову, не лишать свободы». Фигуранты «дела медиков» выступили с последним словом
01.02.2019 11:04 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня в Мингорсуде замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий и главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченок выступили с последним словом. Накануне гособвинитель попросил
Первым к суду обратился Владимир Кравченок, он вышел к трибуне и зачитал свою речь по бумаге.
— Высокий суд, вину признаю полностью, глубоко раскачиваюсь в содеянном. Обо всех эпизодах противоправной деятельности я сообщил добровольно, доход, полученный преступным путем, возместил в полном объеме в доход государства, — говорит обвиняемый.
Кравченок напоминает про то, что еще 28 июня 2018 года заключил досудебное соглашение, все его условия выполнил.
— Прошу назначить мне более мягкое наказание, которое предусматривает статья 70 УК (Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, с учетом личности обвиняемого, исключительных обстоятельств и пр.- Прим. TUT.BY). (…) Медицинское оборудование закупалось так, как это было предусмотрено законадательством. Отмечу, приобреталось самое качественное оборудование. За совершение преступления по ст. 430 (получение взятки — Прим. TUT.BY) помимо уголовного наказания предусмотрено еще два дополнительных — конфискация имущества и лишение занимать определенные должности. Полагаю, наложения их на меня является обоснованным. Вместе с тем прошу не назначать мне лишения свободы, - говорит в последнем слове Владимир Кравченок. — Прошу назначить мне наказание в виде ограничения свободы на любой срок без направления или исправительные работы на любой срок.
В качестве смягчающих обстоятельств главврач просил учесть его явку с повинной, сотрудничество со следствием, госнаграды, а также то, что на иждивении у него находится дочка-студентка и престарелые родители.
— Моему отцу 85 лет, он инвалид второй группы, не ходит. Маме — 83, — после этих слов обвиняемый взял небольшую паузу, голос задрожал. — Со вчерашнего дня она находится в больнице на лечении. В настоящее время я работаю стоматологом. Моего исправления можно достичь, не лишая меня свободы. С учетом опыта и квалификации я принесу людям больше пользы на свободе. Есть даже пословица: «Отрубленную голову меч не сечет». Прошу не сечь повинную голову, не лишать свободы.
Речь Владимира Кравченка длилась пять минут, речь замминистра Игоря Лосицкого — чуть более двух.
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Что же касается Владимира Кравченка, то прокурор отказался от обвинения по ч.2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Посчитав, что в суде не было доказано, что при закупке компьютерного томографа Кравченок использовал служебные полномочия. Гособвинитель полагает: главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники необходимо признать виновным по ч. 2, ч. 3 ст. 430 (Получение взятки повторно либо в крупном размере) и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.
Напомним,
Замминистра здравоохранения Игорю Лосицкому вменяют получение взяток на сумму
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Сегодня в Мингорсуде замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий и главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченок выступили с последним словом.
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