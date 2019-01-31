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Коммунальники рассказали, сколько песка и соли высыпали на улицы Минска за прошлую ночь
01.02.2019 11:32 — Новости Общества | Tut.by
За ночь с 31 января на 1 февраля дорожники высыпали на улицы Минска 480 тонн соли и 823 тонны смеси соли и песка. О том, как боролись со скользкими улицами,
Прошлой ночью убирали улично-дорожную сеть столицы 81 уборщик, 293 единицы техники, сообщил генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский.
В среднем каждые сутки к очистке улиц привлекают 700 единиц техники (400 днем и 300 ночью) и до 650 работников (до 550 днем и до 100 ночью).
— С начала зимнего периода на обработку покрытий израсходовано 36,3 тысяч тонн песко-соляной смеси и 34 тысячи тонн соли. В места временного складирования вывезены 134,2 тысяч кубических метров снега, в том числе на снегоплавильный пункт — 29,5 тысяч кубических метров, — сказал Денис Глинский.
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За ночь с 31 января на 1 февраля дорожники высыпали на улицы Минска 480 тонн соли и 823 тонны смеси соли и песка. О том, как боролись со скользкими улицами, сообщают...
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