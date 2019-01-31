«Каля нуля» и ветер. Прогноз погоды в Могилеве в выходные

Плывем, друзья! В Могилеве в ближайшие дни — все тот же ноль на термометре, тающий снег, пасмурная погода, а еще и порывистый ветер. Но уже на следующей неделе вернется легкий мороз. Такое вот начало февраля.



Фото с сайта gallery.ru

Сегодня, 1 февраля, будет пасмурно, 0 °C, ожидается мокрый снег.

В субботу также будет нулевая температура воздуха, но уже без снега. Зато прогнозируют порывистый ветер до 11 м/с.

В воскресенье, 3 февраля, — без изменений: 0 °C, пасмурное небо, в первой половине суток — порывистый ветер. Утром возможен дождь.

В понедельник и вовсе потеплеет до +1°С, весь день будет ветрено. Вечером возможен мокрый снег, ночью — метель.

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