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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 2 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Местами прогнозируются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, утром и днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем будет от нуля до плюс 5 градусов.-0-

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