Лукашенко приказал отвечать в интернете на нападки в адрес Беларуси

Александра Лукашенко провел накануне совещание по новым подходам в обеспечении информационной безопасности государства.

Президент отметил, что хотел бы обсудить ряд вопросов, которые касаются информационной безопасности нашего государства. Лукашенко признал, что в этой сфере сложился приличный кусок работы, так как в этом плане в стране не сильно преуспели. Александр Лукашенко подчеркнул, что информационная безопасность - это одно из серьезных направлений безопасности страны в целом.

"Должен сказать, что она сегодня (вы это как никто знаете) выдвинулась на передний план в функционировании любого государства. Скажем прямо (не дай бог, конечно): любая холодная или тем более горячая война никогда не начинается без информационного давления и противоборства. Поэтому в более масштабном, серьезном ключе мы эту проблему всесторонне проанализируем на ближайшем заседании Совета безопасности Беларуси. Это вопрос номер один, который мы рассмотрим", - заявил глава государства.

"Пропагандировать нам особо не надо. А вести борьбу за свои принципы, поднимать имидж нашей страны - это надо. И противостоять, особенно в СМИ, тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь (а они порой с разных сторон предпринимаются), мы должны уметь. И нам надо в этом плане определиться. Именно информационная безопасность в контексте СМИ, особенно интернета, - это основной вопрос", - отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что при этом главная тема - эффективность.

"Эффективность у нас пока слабая, особенно в противоборстве с разного рода каналами, страницами и сайтами в интернете. Вы видите, что сегодня творится. Мы слабо противодействуем. Но специалистов, профессионалов у нас хоть отбавляй. Просто не было соответствующей организации. Это надо уметь делать", - пояснил президент.

По его словам, также назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ.

"Но ее надо сделать такой, чтобы ей доверяли люди и, прежде всего, СМИ, которые будут подлежать этой оценке", - сказал Александр Лукашенко.

Еще один блок вопросов на совещании касался рекламного рынка Беларуси.

"Надо посмотреть, как его можно защитить, если в этом есть определенная нужда. Словом, в каком направлении, в каком контексте мы будем действовать в плане рекламы в СМИ, чтобы эти деньги остались прежде всего у нас в стране, у вас - ведущих средств массовой информации", - отметил белорусский лидер.

На совещании присутствовали представители Администрации президента, руководители СМИ, эксперты.