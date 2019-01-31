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Для любителей книги

01.02.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Для любителей книги

С 6 по 10 февраля 2019 года в 26-й раз в выставочном комплексе «Бел Экспо» пройдет Минская международная книжная выставка-ярмарка – одна из самых крупных книжных выставок в СНГ и Восточной Европе. Участие в ней примут представители 35 стран мира.

Церемония торжественного открытия ярмарки состоится 6 февраля.

В этом году на выставке Российская Федерация представит яркий национальный стенд площадью 200 кв. м и насыщенную программу с участием популярных поэтов и писателей. Экспозиция российского национального стенда составит более 500 экземпляров книг. Гости смогут ознакомиться с книгами ведущих российских издательств, среди которых «АСТ», «Эксмо», «Манн, Иванов и Фербер», «Молодая гвардия», «Арт Волхонка», «Время», «Питер», «Вече», «Навона», «Неолит», «Редкая птица», «Согласие», Татарское книжное издательство и другие. Детская литература представлена издательствами «Поляндрия», «Самокат», «Настя и Никита», «Пешком в историю».

Будет представлена культурно-просветительская программа «Словари XXI века» – крупнейший проект в сфере разработки и издания современных фундаментальных, базовых и школьных словарей русского языка.

Среди участников ярмарки  Высшая школа печати и медиаиндустрии, Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина, «Гильдия книжников», Институт перевода, «Литературная газета», «Российская газета», журнал «Мурзилка».

Во время проведения ярмарки посетители смогут не только приобрести книги и узнать об издательских новинках, но также пообщаться с писателями, издателями, переводчиками и литературными критиками.

На основной сцене пройдут творческие встречи с писателями и критиками Павлом Басинским, Евгением Водолазкиным и Николаем Долгополовым. Состоится встреча с Нобелевским лауреатом по литературе Светланой Алексиевич, а известный российский поэт Илья Резник представит свою книгу «Тяпа не хочет быть клоуном».

Читателям презентуют новые переводы Максима Замшева, писатель Максим Макарычев представит свои книги серии «Жизнь замечательных людей», а писатель Михаил Володин проведет творческий вечер поэтессы и барда Вероники Долиной.

На детской сцене будут проводиться различные викторины, мастер-классы, в том числе по сторителлингу и интерактивному чтению, а также конкурс чтецов «Читаем вместе басни И. А. Крылова» с подведением итогов в конце ярмарки. Также пройдут презентации книг и встречи с читателями детских писателей Нины Дашевской, Анастасии Орловой, Екатерины Тимашпольской, Ольги Дворняковой, Кристины Крестовой, известного авторского дуэта Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак. Также исследователь детского чтения Наталья Медведь прочтет лекцию для родителей «А давайте бояться вместе!».

 
 
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> С 6 по 10 февраля 2019 года в 26-й раз в выставочном комплексе «Бел Экспо» пройдет Минская международная книжная выставка-ярмарка – одна из самых крупных книжных...
 
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