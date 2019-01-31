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Сначала замечание. Когда начнут штрафовать тех, кто курит на остановках и детских площадках

01.02.2019 12:23 — Новости Общества | Tut.by  
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По новому антитабачному декрету курить будет нельзя во многих общественных местах. TUT.BY поинтересовался у специалистов, когда же нарушителей начнут штрафовать.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Декрет вступает в силу 27 июля. Чтобы создать бездымную среду, места, где курить нельзя, разделили на две категории. Первая — те, курить в которых абсолютно запрещено. В этом списке — станции метро, общественный транспорт, лифты, детские площадки, автомобили, если в них едут дети до 14 лет.

Вторая — места, где должны создать специальные зоны для курильщиков. Среди них — организации здравоохранения, культуры, торговые центры, вокзалы, аэропорты, пляжи. Есть в этом перечне и объекты общепита. В том числе и летние террасы — здесь с конца июля тоже не посидишь с сигаретой.

— Все эти объекты будут помечаться знаком «Курение запрещено», — рассказала Ольга Бартман, заведующая отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По словам специалиста, специально отведенные для курения места — это отдельные комнаты.

— Зал для курящих не является специально отведенным местом для курения, — уточнила Ольга Бартман. — Но по требованию к этому залу тут тоже должна быть вытяжка, которая удаляет прокуренный воздух из пространства.

Сергей Красуцкий, замначальника управления профилактики ГУОПП МОБ МВД считает, что проблем с тем, что декрет запрещает курить в метро или, например, в общественном транспорте, не будет. Люди давно к этому привыкли. А вот запрет на сигареты на остановках, пляжах, в машинах, где есть пассажиры до 14 лет, белорусы воспримут непросто.

— Но это чтобы оградить тех, кто находится рядом с курильщиками, — сказал Скргей Красуцкий, отметив, что, как и раньше наказание за данное нарушение идет по ст. 17.9 КоАП, где максимальный штраф 4 базовых. В деньгах — это 102 рубля.

— На первоначальном этапе наша цель не будет направлена на то, чтобы привлечь человека к ответственности, а ограничится замечанием, — пояснил представитель МВД.

— Если прохожий сфотографировал курящего на остановке, будет ли милиция искать человека с сигаретой? — уточнили журналисты.

— Как минимум мы должны разбираться в каждом таком заявлении, — ответил Сергей Красуцкий. — Но не думаю, что это будет повально. Адекватный человек понимает, что по одной фотографии проводить серьезные розыскные мероприятия — не та функция, которая предусмотрена для органов внутренних дел. Органы внутренних дел в первую очередь должны реагировать на преступления и административные правонарушения, которые влекут тяжкие последствия для общественного порядка. Тем не менее на такие обращения мы должны будем реагировать.

Напомним, декрет № 2 полностью запрещает курение: во вспомогательных помещениях жилых домов, лифтах, автомобилях, перевозящих детей до 14 лет, на детских площадках, рабочих местах в помещениях, территориях и в помещениях спортивно-оздоровительных лагерей, учреждениях образования, подземных переходах, на остановочных пунктах и посадочных площадках.

Кроме того, запрещено использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных с наименованием видов табачных изделий.

С 1 января 2020 года вводятся требования к продаже в магазинах, имеющих торговую площадь более 1000 кв. м, табачных изделий, систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них только через товарные отделы. С 1 января 2022 года вводится запрет на использование для хранения и продажи табачных изделий в магазинах и павильонах оборудования, размещаемого над контрольно-кассовыми узлами.

 
 
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По новому антитабачному декрету курить будет нельзя во многих общественных местах. TUT.BY поинтересовался у специалистов, когда же нарушителей начнут штрафовать.
 
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