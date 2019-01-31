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Как в середине марта. Прогноз погоды на выходные

01.02.2019 12:18 — Новости Общества | Tut.by  
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В последние дни января в Беларуси установилась сырая погода. Начало февраля также будет теплым. В выходные ожидается облачная с осадками погода, а температурный фон будет соответствовать середине марта. Об этом сообщили TUT.BY в Белгидромет Минприроды. Синоптики предупреждают, что в такую погоду лед становится непрочным, а на реках юга и юго-запада страны в ближайшие дни начнется разрушение ледяных образований.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу, 2 февраля, на большей части территории республики ожидаются дождь, мокрый снег. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4, +1°С, максимальная температура днем составит 0, +5°С.

В воскресенье, 3 февраля, на большей части территории республики кратковременный дождь. Местами туман, ночью на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0, +5°С, максимальная температура днем +1…6°С, по юго-западу страны +7…8°С.

В понедельник, 4 февраля, местами по республике небольшой кратковременный дождь. В отдельных районах туман, ночью на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток 0, +5°С, днем по югу +6…7°С. Во вторник и среду начнет холодать.

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Начало февраля также будет теплым. В выходные ожидается облачная с осадками погода, а температурный фон будет соответствовать середине марта.
 
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