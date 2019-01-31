1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антикоррупционным комиссиям в Беларуси планируется предоставить более широкие полномочия. Не исключено, что их руководство поменяется. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный прокурор Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Администрация Президента, Генпрокуратура, КГБ сходятся во мнении, что работу комиссий нужно переформатировать. "На наш взгляд, переформатирование заключается в придании более широких полномочий. И не только широких, а по существу - больше властных. Чтобы руководитель комиссии принимал решение сразу и по ходу", - пояснил генпрокурор.

Он не исключил, что руководство комиссий будет меняться. Если ими будут руководить главы области, района, города, то это сократит процесс принятия решений, добавил Александр Конюк.

Предложения по совершенствованию работы антикоррупционных комиссий представлены Президенту.

В декабре Александр Конюк сообщал, что планируется принять кардинальные меры касательно работы антикоррупционных комиссий. "Вся проблема в том, что работают они неэффективно. Формализм сплошной. Эта практика наталкивает нас на мысль, что нужно будет менять положение, кардинально принимать решения", - констатировал он.-0-