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За что курильщик теперь ответит рублем
01.02.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 января подписал Декрет № 2 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь», предусматривающий корректировку декретов от 17 декабря 2002 года № 28 и от 18 октября 2007 года № 4, регулирующих производство, оборот и потребление табачных изделий.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 января подписал Декрет № 2 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь», предусматривающий корректировку...
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