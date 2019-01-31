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Теперь портал 115.бел работает и в Дрибине!
01.02.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
Портал начал функционировать в ноябре 2015 года и создавался для отправки запросов повседневного текущего характера, касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства. Главная задача портала – упростить взаимодействие служб ЖКХ с горожанами.
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Портал начал функционировать в ноябре 2015 года и создавался для отправки запросов повседневного текущего характера, касающихся жилищно-коммунальных услуг и...
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