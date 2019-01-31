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Новые «не занятые в экономике»: отсчет, перерасчет, отсев

01.02.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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На контроле — Декрет № 3

Республиканская база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, действует уже без малого 2 месяца. Первоначальное количество сограждан, попавших в сферу влияния обновленного Декрета 3 «О содействии занятости населения«, составило примерно 500 тысяч человек, и пока нет обобщенной официальной информации об изменении количества «экономических уклонистов«. Однако уточнение базы ведется постоянно: она должна корректироваться ежеквартально, поэтому постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения продолжают работать в напряженном режиме.

По словам секретаря комиссии по содействию занятости Осиповичского райисполкома Ольги Барсук, список земляков, которым с 1 января начисляется полная стоимость горячего водоснабжения, сегодня включает около 170 плательщиков. Изначально в него было внесено 334 человека, и примерно половина предоставила документы, которые дали основания для пересмотра такого статуса. В основном это люди, которые уже официально трудоустроены или учатся в ближнем и дальнем зарубежье.

Но основная головная боль процесса содействия занятости — приличное количество людей, которые хотят работать, но по каким-то причинам не могут, и «сплоченное общими пороками» сообщество маргиналов, которые работать не могут и не хотят.

Возможности для решения проблем первой группы есть, хоть и не такие широкие, как хотелось бы. Ограничения известны: основная масса неработающих способна заниматься неквалифицированным трудом, а на вакансии, которые в промышленно развитом районе есть всегда, требуются узкие специалисты с приличным уровнем квалификации. Плюс гендерный дисбаланс: выбор «мужских» рабочих мест значительно шире, чем «женских».

Комиссия по содействию занятости может оказать консультативную помощь в оформлении экономически полезного статуса (легализация предпринимательской деятельности, ведение приусадебного хозяйства, ремесленничество), обучении востребованной на рынке труда профессии или регистрации в качестве безработного. А если есть подходящая вакансия — напрямую связать соискателя с работодателем.

С июля прошлого по январь текущего года с участием комиссии в той или иной степени решили свои проблемы с занятостью 350 человек, из которых 49 направлены в органы соцзащиты для регистрации в качестве безработного, а 39 — непосредственно к нанимателям.

Что же касается люмпенов и прочих приверженцев асоциального образа жизни, то из 47 приглашенных на заседание комиссии от помощи категорически отказались 4, а практически все оставшиеся так и не пришли на встречу с потенциальными работодателями.

Последние, скажем прямо, мало потеряли, а с несостоявшимися работниками сложнее. У каждого человека есть выбор, кем быть в обществе, и они его сделали. Но за свой выбор и отвечать придется самому — в полном соответствии с требованиями Декрета № 3.

Дмитрий САВРИЦКИЙ.

 
 
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На контроле — Декрет № 3 Республиканская база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, действует уже без малого 2 месяца. Первоначальное количество...
 
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