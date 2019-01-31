Чиновники объяснили, почему не смогли запретить курение на балконах

В стране приняли антитабачный декрет . Документ, например, запрещает курение в лифтах, помещениях жилых домов и других общественных местах. Балконов же в перечне «бездымных» мест нет, хотя Минздрав предлагал внести их в список. Специалисты пояснили, почему этого не случилось.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Летом 2017-го Минздрав предлагал запретить курение на балконах, лоджиях и во дворах. В итоге министерство инициировало внесение соответствующих дополнений в проект декрета, но идею не поддержали.

По словам Ольги Бартман, заведующей отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, этот вопрос длительное время обсуждался с юридическими службами.

— Поскольку на данный момент балкон является продолжением квартиры и собственностью жильца, там очень трудно выполнить требования, чтобы запретить курить, — пояснила Ольга Бартман. — Но у нас вменяемое гражданское общество. Многие люди идут навстречу и прислушиваются к соседям, коллегам.

Напомним, 24 января президент подписал декрет № 2, который ужесточил антитабачное законодательство. В документе указано, что курить запрещено во вспомогательных помещениях жилых домов, лифтах, автомобилях, перевозящих детей до 14 лет, на детских площадках, рабочих местах в помещениях, территориях и в помещениях спортивно-оздоровительных лагерей, учреждениях образования, подземных переходах, на остановочных пунктах и посадочных площадках.