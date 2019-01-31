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Чиновники объяснили, почему не смогли запретить курение на балконах
01.02.2019 12:28 — Новости Общества | Tut.by
В стране
Летом 2017-го Минздрав
По словам Ольги Бартман, заведующей отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, этот вопрос длительное время обсуждался с юридическими службами.
— Поскольку на данный момент балкон является продолжением квартиры и собственностью жильца, там очень трудно выполнить требования, чтобы запретить курить, — пояснила Ольга Бартман. — Но у нас вменяемое гражданское общество. Многие люди идут навстречу и прислушиваются к соседям, коллегам.
Напомним, 24 января президент подписал декрет № 2, который ужесточил антитабачное законодательство. В документе указано, что
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Балконов в перечне «бездымных» мест нет, хотя Минздрав предлагал внести их в список.
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