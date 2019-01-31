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«С учетом мнения руководства города». Стройку бизнес-центра возле парка Челюскинцев остановят
01.02.2019 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Нашумевшую стройку бизнес-центра на Независимости, 93б, во дворе между домами, против которой
«С завтрашнего дня стройка приостанавливается»
На днях глава города Анатолий Сивак встретился с заказчиком строительства бизнес-центра СООО «Ветер». По итогу встречи стройку решили приостановить.
— С учетом мнения руководства города, что строительные работы должны быть приостановлены до устранения замечаний, сегодня заливается оставшаяся часть перекрытия, которую необходимо было выполнить технологически. С завтрашнего дня (то есть 2 февраля. — Прим. TUT.BY) стройка приостанавливается до устранения замечаний прокуратуры, — сообщили TUT.BY в компании «Ветер».
Как поясняет заказчик, по тем замечаниям, которые были найдены прокуратурой, проект уже откорректирован и отправлен на согласование.
О каких нарушениях идет речь?
Напомним, бизнес-центр с паркингом в жилом дворе на Независимости, 93б, строит СООО «Ветер». Организация подконтрольна крупной девелоперской компании «Сигмаполюс» бизнесмена Виталия Синицкого. Его структуры построили бизнес-центры «Титан», «Анкор», «Волна», торговый центр «Трюм» и другие объекты. А недавно его компания получила право застроить хороший участок на Немиге.
Против строительства бизнес-центра в жилом дворе на месте детского сада в районе парка Челюскинцев местные начали выступать еще в начале 2018 года. Противостояние между застройщиком и жителями длится до сих пор. Долгое время обращения и жалобы людей не давали никакого результата. Суд тоже был проигран.
После того как прокуратура Минска
Несмотря вопрос, поднятый властями и прокуратурой, остановить строительство можно только по предписанию или постановлению прокуратуры или инспекции Департамента контроля и надзора за строительством.
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Местные жители долго выступали против этого строительства.
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