ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«С учетом мнения руководства города». Стройку бизнес-центра возле парка Челюскинцев остановят

01.02.2019 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Нашумевшую стройку бизнес-центра на Независимости, 93б, во дворе между домами, против которой выступали местные жители, заказчик строительства все же остановит. По какой причине — в материале TUT.BY.


Эскизы предоставлены застройщиком

«С завтрашнего дня стройка приостанавливается»

На днях глава города Анатолий Сивак встретился с заказчиком строительства бизнес-центра СООО «Ветер». По итогу встречи стройку решили приостановить.

— С учетом мнения руководства города, что строительные работы должны быть приостановлены до устранения замечаний, сегодня заливается оставшаяся часть перекрытия, которую необходимо было выполнить технологически. С завтрашнего дня (то есть 2 февраля. — Прим. TUT.BY) стройка приостанавливается до устранения замечаний прокуратуры, — сообщили TUT.BY в компании «Ветер».

Как поясняет заказчик, по тем замечаниям, которые были найдены прокуратурой, проект уже откорректирован и отправлен на согласование.

О каких нарушениях идет речь?

Напомним, бизнес-центр с паркингом в жилом дворе на Независимости, 93б, строит СООО «Ветер». Организация подконтрольна крупной девелоперской компании «Сигмаполюс» бизнесмена Виталия Синицкого. Его структуры построили бизнес-центры «Титан», «Анкор», «Волна», торговый центр «Трюм» и другие объекты. А недавно его компания получила право застроить хороший участок на Немиге.

Против строительства бизнес-центра в жилом дворе на месте детского сада в районе парка Челюскинцев местные начали выступать еще в начале 2018 года. Противостояние между застройщиком и жителями длится до сих пор. Долгое время обращения и жалобы людей не давали никакого результата. Суд тоже был проигран.

После того как прокуратура Минска нашла нарушения в документах на строительство бизнес-центра около парка Челюскинцев, «Госстройэкспертиза» и комитет архитектуры и строительства Мингорисполкома приостановили действие заключения по архитектурному проекту до устранения нарушений.

Нарушение заключается в том, что при согласовании проектной документации госорганы не давали оценки тому, насколько документы соответствуют необходимым саннормам и правилам. Тогда застройщик подал документы на проектирование здания с автостоянкой, где соседним зданием значилась гостиница, хотя на самом деле это общежитие. Нюанс в том, что санитарные нормы разрыва от фасада здания до автостоянки для гостиницы не прописаны. А для общежития расстояние должно быть 20−30 метров. Сейчас этот разрыв чуть больше 10 метров.


Красным на карте обозначено общежитие на Толбухина, 3, — бывшей гостиницы «Дружба», черным — место строительства бизнес-центра с паркингом. Скриншот «Яндекс.Карты»

Несмотря вопрос, поднятый властями и прокуратурой, остановить строительство можно только по предписанию или постановлению прокуратуры или инспекции Департамента контроля и надзора за строительством.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Сначала замечание. Когда начнут штрафовать тех, кто курит на остановках и детских площадках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика