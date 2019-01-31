«С учетом мнения руководства города». Стройку бизнес-центра возле парка Челюскинцев остановят

Нашумевшую стройку бизнес-центра на Независимости, 93б, во дворе между домами, против которой выступали местные жители , заказчик строительства все же остановит. По какой причине — в материале TUT.BY.



Эскизы предоставлены застройщиком

«С завтрашнего дня стройка приостанавливается»

На днях глава города Анатолий Сивак встретился с заказчиком строительства бизнес-центра СООО «Ветер». По итогу встречи стройку решили приостановить.

— С учетом мнения руководства города, что строительные работы должны быть приостановлены до устранения замечаний, сегодня заливается оставшаяся часть перекрытия, которую необходимо было выполнить технологически. С завтрашнего дня (то есть 2 февраля. — Прим. TUT.BY) стройка приостанавливается до устранения замечаний прокуратуры, — сообщили TUT.BY в компании «Ветер».

Как поясняет заказчик, по тем замечаниям, которые были найдены прокуратурой, проект уже откорректирован и отправлен на согласование.

О каких нарушениях идет речь?

Напомним, бизнес-центр с паркингом в жилом дворе на Независимости, 93б, строит СООО «Ветер». Организация подконтрольна крупной девелоперской компании «Сигмаполюс» бизнесмена Виталия Синицкого. Его структуры построили бизнес-центры «Титан», «Анкор», «Волна», торговый центр «Трюм» и другие объекты. А недавно его компания получила право застроить хороший участок на Немиге.

Против строительства бизнес-центра в жилом дворе на месте детского сада в районе парка Челюскинцев местные начали выступать еще в начале 2018 года. Противостояние между застройщиком и жителями длится до сих пор. Долгое время обращения и жалобы людей не давали никакого результата. Суд тоже был проигран.

После того как прокуратура Минска нашла нарушения в документах на строительство бизнес-центра около парка Челюскинцев, «Госстройэкспертиза» и комитет архитектуры и строительства Мингорисполкома приостановили действие заключения по архитектурному проекту до устранения нарушений.

Нарушение заключается в том, что при согласовании проектной документации госорганы не давали оценки тому, насколько документы соответствуют необходимым саннормам и правилам. Тогда застройщик подал документы на проектирование здания с автостоянкой, где соседним зданием значилась гостиница, хотя на самом деле это общежитие. Нюанс в том, что санитарные нормы разрыва от фасада здания до автостоянки для гостиницы не прописаны. А для общежития расстояние должно быть 20−30 метров. Сейчас этот разрыв чуть больше 10 метров.



Красным на карте обозначено общежитие на Толбухина, 3, — бывшей гостиницы «Дружба», черным — место строительства бизнес-центра с паркингом. Скриншот «Яндекс.Карты»

Несмотря вопрос, поднятый властями и прокуратурой, остановить строительство можно только по предписанию или постановлению прокуратуры или инспекции Департамента контроля и надзора за строительством.