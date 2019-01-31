Сергей Красуцкий

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД нацелено на профилактику в отношении курения в общественных местах, заявил сегодня заместитель начальника управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Сергей Красуцкий в пресс-центре БЕЛТА.

"Наша цель и, особенно на первоначальном этапе, ни в коем случае не будет заключаться исключительно в том, чтобы привлекать граждан к ответственности за курение в неположенных местах. В первую очередь мы нацелены на профилактическую работу с населением", - сказал Сергей Красуцкий.

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