«Реформами мы не занимались и заниматься не будем». У президента - совещание о развитии образования

Ломать сложившуюся систему образования в Беларуси нельзя, но совершенствовать необходимо, считает президент страны. 1 февраля Александр Лукашенко заслушал доклад о перспективах развития национальной системы образования, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— К вопросам образования мы обращаемся постоянно. Я просто хочу прежде всего сам убедиться, насколько реализуются наши решения в сфере образования. Если есть необходимость, подтолкнуть те реформы, которые идут в образовании. Хотя реформами мы никогда не занимались и заниматься в образовании не будем. Мы должны совершенствовать то, что имеем сегодня, и то, что получили вчера. Ломать ничего нельзя, — подчеркнул Александр Лукашенко.

На совещание приглашены глава Администрации президента Наталья Кочанова, министр образования Игорь Карпенко, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш, директор Национального института образования Валентина Гинчук и директор минской гимназии № 10, председатель Ассоциации руководителей учреждений образования ОО «Белорусское педагогическое общество» Марина Ильина.

Президенту планируют доложить об обновлении школьных учебных программ и подготовке новых учебников, трудовом обучении старшеклассников, подготовке специалистов с высшим образованием, реализации направлений государственной молодежной политики, экспорте услуг в сфере образования и заработной плате педагогов.