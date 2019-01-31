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Объекты II Европейских игр станут зонами, свободными от курения

01.02.2019 12:46 — Новости Общества | БелТА  
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Объекты II Европейских игр станут зонами, свободными от курения
Во время пресс-конференции

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объекты II Европейских игр станут зонами, свободными от курения, заявила заведующая отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман в пресс-центре БЕЛТА.

"Планируется ряд мероприятий, которые будут ограничивать потребление табака прежде всего на спортивных объектах, где будут проходить соревнования, в местах, где будут проживать гости и участники игр", - сказала Ольга Бартман.

/Будет дополнено/. -0-

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Теги: Минск
 
 
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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объекты II Европейских игр станут зонами, свободными от курения, заявила заведующая отделом общественного здоровья Республиканского...
 
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