Во время пресс-конференции

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объекты II Европейских игр станут зонами, свободными от курения, заявила заведующая отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман в пресс-центре БЕЛТА.

"Планируется ряд мероприятий, которые будут ограничивать потребление табака прежде всего на спортивных объектах, где будут проходить соревнования, в местах, где будут проживать гости и участники игр", - сказала Ольга Бартман.

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