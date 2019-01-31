Врачи рассказали, сколько детей получили травмы, катаясь на тюбингах и ледянках этой зимой

С начала января 2018 года в РНПЦ неврологии и нейрохирургии поступило 1050 детей с черепно-мозговыми травмами. Из них 120 — пациенты с тюбинговыми травмами, еще около 20 детей получили такие травмы, катаясь на ледянках, ногах с горки или были сбиты кем-то во время езды. В центр поступают дети из Минска и Минского района. Об этом сегодня рассказал журналистам Александр Корень, врач нейрохирургического отделения РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

20 детей в этом году после езды на тюбинге госпитализировали в РНПЦ с легкой травмой, двоих прооперировали. Основной пик поступления детей с тюбинговыми травмами пришелся на 6−8 января. За эти дни с такими травмами обратились 57 детей.

По словам Александра Кореня, тюбинговые травмы дети чаще всего получают на спонтанных горках. Их организовывают сами жители района возле школ, во дворах домов, где припаркованы автомобили, а рядом стоят другие дома.

По словам медика, качество тюбингов с каждым годом улучшается, за счет этого увеличивается их скорость движения по снегу. Чем круче горка и длиннее, тем разгон у тюбинга больше. При этом тюбинг неуправляем.

Всего с начала зимы к ним в центр обратилось 1050 детей с черепно-мозговыми травмами. Тюбинговые — 120, еще 20 — травмы, которые дети получили, катаясь на ледянках, на ногах или их сбили другие дети. В целом среди черепно-мозговых травм многие дети получили из-за падений с поверхностей.

По словам Намира Альтана, травматолога-ортопеда приемного отделения травматологии 6-ой городской клинической больницы Минска, за 2018 год было зарегистрировано более 56 тысяч случаев детского травматизма. Эта цифра, по словам медика, схожа с цифрой прошлого года. Около 48% - это травмы полученные на улицу и 36% - травмы в быту.

Зимой чаще всего на улице дети получают травмы, катаясь на санках, лыжах, коньках, ледянках и тюбингах.

Напомним, с начала зимы больше 30 человек также обратились в РНПЦ травматологии и ортопедии. СК проводит проверки по семи фактам тяжкого травмирования граждан , в том числе по двум смертельным случаям (несовершеннолетний и взрослый).

Следственный комитет уже предложил правительству усовершенствовать порядок изготовления и продажи тюбингов (правда, не известно как). Медики же говорят о необходимости ограничения мест для катания .