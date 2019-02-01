Покупка кресла как инвестиция в здоровье*

Старое пришло в непригодность? Или же до этого вы и вовсе довольствовались обычным стулом? Как бы то ни было, назревает вопрос: купить ортопедическое кресло или вариант попроще? Экономия, как-никак.

Что ж, рискните. Не только сбережете финансы, но и заработаете. Правда, уже не деньги, а остеохондроз, радикулит, проблемы с сердечно-сосудистой системой и желудочно-кишечным трактом, диабет, простатит, геморрой и еще целый перечень недугов. Не радует такая перспектива? Тогда вопросы в сторону!

В эргономике мелочей не бывает

Чтобы сидячий образ жизни не сказался на вашем организме, кресло должно быть идеально продумано. Только абсолютный комфорт означает, что поза тела правильная. Могут ли дизайнеры обеспечить это? Нет, они в ответе только за эффектную внешность. А о здоровье седока при разработке мебели надлежит заботиться специалистам по эргономике, ортопедии и вертебрологии.

Именно этим путем в свое время и пошла итальянская компания KULIK SYSTEM: элегантный дизайн выступает хоть и важным, но все же дополнением к патентованной системе поддержки 5 основных зон позвоночника:

- шейного отдела позвоночника;

- грудного отдела;

- поясничного;

- таза;

- копчика.

Все, что должно регулироваться, — регулируется: от положения подголовника и подлокотников до угла наклона спинки и сидения. Всего порядка 40 настроек, чтобы адаптировать каждый сантиметр кресла под габариты вашего тела. А анатомические изгибы спинки и углубления в сидении избавят от вредной нагрузки.

Не только выбирайте, но и создавайте сами

Хотите без лишних хлопот купить ортопедическое кресло? Тогда к вашим услугам широкий ассортимент стильных стандартных решений. Однако никто не удерживает вас в рамках каталога. Выйти за них позволяет онлайн-конструктор.

Чтобы было где проявить фантазию, производитель предлагает 14 взрослых и 3 детских модели, 5 обивочных материалов и до 15 расцветок. Тысячи комбинаций: от сдержанной классики до смелых экспериментов. А что скажете насчет имитации кожи экзотических животных, дизайнерской строчки, вышивки и камней Swarovski? Используйте все возможности!

*на правах рекламы

Неважно, стандартная это будет модель или воплощение ваших идей, получите гарантию на 1 год. А за доплату — на 2 или даже 3. Удобней все сделать онлайн? Закажите на сайте. Хотите посмотреть и пощупать свое будущее кресло? Тогда отправляйтесь за ним в магазины Минска, Гомеля, Бобруйска и Большого Стиклево.