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В выходные в Бресте (внезапно) потеплеет до +10°С
01.02.2019 13:51 — Новости Общества | Tut.by
В то время, как
Суббота будет ненастной — облачно, возможны дожди. Утром температура воздуха составит +1.+3°С, днем воздух прогреется до +5.+7°С.
В воскресенье осадков не ожидается. Утром возможен туман, днем будет облачно. В первой половине обещают +4.+6°С, после обеда столбик термометра поднимется до +9°С,
С началом новой рабочей недели температура пойдет на спад. Днем в понедельник будет +2.+4°С.
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В город на два дня заглянет весна.
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