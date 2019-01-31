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В выходные в Бресте (внезапно) потеплеет до +10°С

01.02.2019 13:51 — Новости Общества | Tut.by  
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В то время, как в США свирепствуют морозы, в Брест ненадолго приходит весна.

Суббота будет ненастной — облачно, возможны дожди. Утром температура воздуха составит +1.+3°С, днем воздух прогреется до +5.+7°С.

В воскресенье осадков не ожидается. Утром возможен туман, днем будет облачно. В первой половине обещают +4.+6°С, после обеда столбик термометра поднимется до +9°С, сообщает meteoinfo.by. Российский погодный сервис gismeteo.ru и вовсе обещает на воскресенье солнечную погоду и до +10°С.

С началом новой рабочей недели температура пойдет на спад. Днем в понедельник будет +2.+4°С.

За точным прогнозом погоды в твоем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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В город на два дня заглянет весна.
 
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