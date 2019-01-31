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Лукашенко о школьных уроках: «Недавно посмотрел, как изучают биологию: слушайте, полкурса - черви!»

01.02.2019 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
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На совещании о развитии национальной системы образования, Александр Лукашенко заявил, что ему приходится каждый день сталкиваться со школьными программами, поэтому он видит все недочеты, сообщает пресс-служба президента.


На совещание были приглашены глава Администрации президента Наталья Кочанова, министр образования Игорь Карпенко, ректор БГУИР Вадим Богуш, директор Национального института образования Валентина Гинчук и директор минской гимназии № 10, председатель Ассоциации руководителей учреждений образования ОО «Белорусское педагогическое общество» Марина Ильина. Фото: пресс-служба президента Беларуси

—  Похоже, математиков одних только готовим. Давайте говорить откровенно, не хочу быть ретроградом: нам, наверное, меньше всего нужно в стране математиков. Понятия в математике (у школьников. — Прим.) должны быть, потому что мы в жизни всегда сталкиваемся с математикой. Но в великих математиках потребность меньше всего, — констатировал президент.

Кроме того, убежден Александр Лукашенко, великих математиков много быть в принципе не может. Это, по его мнению, редкость.

— А мы под эту редкость начинаем косить. В школе математику начинаем преподавать так, что отпугиваем детей от этой математики, от учебы, — заметил он. — Я не хочу, чтобы математики обиделись на мои рассуждения, я ничего плохого о них не сказал. Но еще раз повторяю: математик — это редкость. Давайте готовить математиков где-то на факультативе, но в основном в вузе. А мы начинаем университетские программы перебрасывать в школу. Зачем вы это делаете?

По мнению, Лукашенко, есть и другие предметы, программы по которым выстроены неправильно. В качестве примера он назвал биологию.

— Недавно я посмотрел, как в восьмом классе изучают биологию: слушайте, полкурса — черви! Строение, жизнедеятельность и что надо сделать червяку, чтобы он был паразитом. Ну, ответьте мне на этот вопрос. Ладно, для продвинутых пусть будет. Да, надо знать про это существо, но зачем его дотошно изучать? — спросил президент. — Если ты будущий биолог, если биологию взял за основу, да, это надо. Но сколько таких у нас? Вот в чем проблема.

Президент рассказал и о своем отношении к учебникам, подчеркнув, что их также необходимо обновлять в соответствии с новыми программами.

— Учебники — это икона, это святое. Я как педагог по образованию отношусь к учебнику, как к иконе, даже в современной жизни, когда книга не стала потребной, насущной для людей: интернет и прочее… Одно другое, правда, не исключает. Но для меня книга как была иконой, так и осталась. А учебник на порядок выше, чем обычная книга, даже самая ценная, — заявил он. — И нам с этих позиций надо было подойти к учебникам, прежде всего в школе.

По словам Лукашенко, есть договоренность, что об изменении школьных и вузовских программ.

— Начиная со школьных программ и заканчивая вузовскими, где только возможно, поменяем эти программы, уберем все лишнее, оставим нужное. И критерием здесь будет наша жизнь, действительность, которая будет требовать от будущего специалиста тех или иных навыков, тех или иных знаний, — сказал Александр Лукашенко.

 
 
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На совещании о развитии национальной системы образования, Александр Лукашенко заявил, что ему приходится каждый день сталкиваться со школьными программами,...
 
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