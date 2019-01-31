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Прокурор попросил для мужчины, ранившего в троллейбусе троих милиционеров, 15,5 лет колонии

01.02.2019 14:03 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомельском областном суде прошли прения Гомеле судят ранившего в троллейбусе троих милиционеров">по делу Никиты Баса, равнившего в мае прошлого года в троллейбусе троих милиционеров. Гособвинитель озвучил срок, который, по мнению прокуратуры, необходимо назначить обвиняемому.


Прокурор попросил назначить для обвиняемого в покушении на убийство троих сотрудников милиции при исполнении наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Свою вину молодой человек не признает полностью.


Напомним, в начале апреля 2018 года 23-летний Никита сбежал из учреждения открытого типа в Могилевской области, где отбывал срок (3 года) за хулиганство и незаконный оборот наркотиков. Его объявили в розыск. В мае его заметили в родном Гомеле, во время задержания парень оказал вооруженное сопротивление. Прямо в троллейбусе он ранил ножом троих оперативников (их впоследствии оперировали). После этого обвиняемый прыгнул в Сож и пытался уплыть, его с лодки ОСВОДа подстрелили сотрудники ОМОНа.

13 февраля обвиняемый выступит в суде с последним словом.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомельском областном суде прошли прения по делу Никиты Баса, равнившего в мае прошлого года в троллейбусе троих милиционеров.
 
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