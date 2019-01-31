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Президент о системе высшего образования: «Человек окончил вуз, получил образование - иди и работай»

01.02.2019 14:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент Беларуси считает, что при совершенствовании системы образования в школах и вузах, возможно, придется отказаться от некоторых аспектов. Сегодня Александр Лукашенко провел совещание о перспективах развития национальной системы образования, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Если мы понимаем, что от этого надо отказаться, это надо делать решительно. Самое главное в образовании, да и вообще (в экономике и других вопросах) — когда мы знаем, что надо делать, но из-за нашего махрового бюрократизма начинаем затягивать эти процессы. Тогда проходит время, и мы видим: то, что надо было делать вчера, уже неприемлемо для сегодняшнего и тем более завтрашнего дня. Получается, этап непройденный, и мы хватаемся за передовое, а под этим передовым нет фундамента. Поэтому все надо делать постепенно, как говорят в народе, плавно. И двигаться от меньшего к большему, от простого к сложному. Так, мы договорились, будем действовать в образовании, — заявил президент.

Лукашенко напомнил, что поручал усилить практико-ориентированную подготовку, сократить сроки обучения в вузах по многим дисциплинам, обновить учебные программы и учебники.

Глава государства потребовал определиться с необходимым количеством обучаемых в высших учебных заведениях. Однако пояснил, что это поручение не распространяется на экспорт образовательных услуг, который приносит стране немалые деньги.

— Система белорусского образования очень востребована. По-моему, 108 стран обучаются в Беларуси, около 25 тысяч человек. Это здорово. А нам надо столько выпустить из вузов студентов, сколько нужно для нашей экономики и жизни, — отметил он.

Остановился президент и на особенностях обучения в бакалавриате и магистратуре. По его мнению, студент должен уходить из вуза уже полностью подготовленным специалистом, а не просто обладающим первоначальными знаниями и навыками.

— Я категорически запрещаю подобным образом строить систему образования. У нас есть нормальная система образования: человек окончил вуз, получил высшее образование — иди и работай. Я не против магистратуры, но туда должны идти самые способные и желающие дальше получать образование, заниматься наукой и преподаванием. И у нас такая традиция с советских времен, а может, еще и досоветских. И это хорошо. Как обстоят дела здесь? Я поручал проверить. Выполнено ли мое поручение? — спросил президент.

Если дело в зарплате педагогов, которая зависит от количества часов, то, по мнению главы государства, необходимо просто увеличить им зарплату.

— Пусть будет меньше часов, ставок, но деньги оставим те же, еще добавим. Но преподаватель не должен все время ходить за студентами. Половину рабочего дня он должен преподавать, а половину — заниматься самообразованием. В противном случае, какой он преподаватель, — считает Александр Лукашенко.

— Мы договорились о том, что, начиная со школьных программ и заканчивая вузовскими, где только возможно, поменяем эти программы, уберем все лишнее, оставим нужное. И критерием здесь будет наша жизнь, действительность, которая будет требовать от будущего специалиста тех или иных навыков, тех или иных знаний, — сказал Александр Лукашенко.

На совещании присутствовали глава Администрации президента Наталья Кочанова, министр образования Игорь Карпенко, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш, директор Национального института образования Валентина Гинчук и директор минской гимназии № 10, председатель Ассоциации руководителей учреждений образования ОО «Белорусское педагогическое общество» Марина Ильина.

Напомним, Беларусь вступила в Болонский процесс в 2015 году, но за три года не выполнила требования Дорожной карты. Для страны была предложена стратегия на 2018-2020 годы, которая включает принятие национальной рамки квалификаций высшего образования. Согласно стратегии система высшего образования будет включать две ступени: бакалавриат и магистратура.

Лукашенко о школьных уроках: «Недавно посмотрел, как изучают биологию: слушайте, полкурса — черви!»

 
 
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Президент Беларуси считает, что при совершенствовании системы образования в школах и вузах, возможно, придется отказаться от некоторых аспектов.
 
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