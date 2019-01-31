«Штрафы не предусмотрены». Чтобы дети не катались на тюбингах с опасных склонов, их посыпают песком

В Минске треть склонов в жилой зоне не оборудованы для катания на санках и тюбингах. Чтобы предотвратить катание, их засыпают песком, а рядом ставят запрещающие таблички. Штрафовать никого не будут.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

— Специальных склонов для катания на санках или тюбингах в жилой застройке нет. Однако родители и дети это игнорируют и продолжают кататься. Мы провели обследование и мониторинг всех возвышенностей, склонов и горочек, информационную работу, обработали склоны песком, чтобы предотвратить скольжение. Также разместили информацию на досках объявлений и сайтах жилищных организаций. И вся эта работа продолжается. Ответственность в первую очередь лежит на родителях, — сказала Валентина Барковская, заместитель генерального директора по благоустройству «Минского городского жилищного хозяйства».

По ее словам, оборудовать горки для катания на санках и тюбингах в зоне жилой застройки невозможно.

— Это возможно только на территории «Зеленстроев»: в парках, скверах, — сказала она.

Специалист также высказалась по поводу горки в микрорайне Каменная горка.

— По этой горке неоднократно собирались комиссии с 2010 года. Принимались меры: выкапывали ров, чтобы они тормозили, но получился трамплин, и уже дети начали выезжать чуть ли не на остановку и проезжую часть. Когда вырыли ров, там был сплошной песок, но дети все равно шли с родителями и катались. Садится родитель, садит на колени ребенка — и вперед.

— Будут ли штрафовать тех, кто катается на спонтанных горках? — спросил TUT.BY.

— Штрафные санкции не предусмотрены законодательством.

Специалист рассказала, что во дворах в жилом секторе в Минске 4775 склонов и более 30% не оборудованы и при этом используются для катания. Чтобы предотвратить катание на таких горках, специалисты посыпали их песком, установили запрещающие таблички, вывесили объявление на досках объявлений и на сайтах.

Владимир Бабивский, главный инженер «Минскзеленстроя», рассказал, что обустроенные горки для тюбинга в Минске есть около «Чижовка-Арены», в Шабанах. Также сейчас идет проектирование парка Уго Чавеса, где будут две бесплатные горки для тюбинга.

По его словам, в Беларуси вопрос зимнего отдыха на горках вне закона.

— У нас существует некий правовой вакуум, отсутствует государственный стандарт по безопасности устройств для развлечений конкретно такого вида как зимние горки. В России есть такой национальный стандарт. Он определяет область применения, ограничения, условия при которых зимние горки будут безопасны. На зимних горках используются не только тюбинги, а разнообразный инвентарь для спуска. Но никакой стандарт не может учитывать опасность при безнадзорном использовании горки и никакая горка не обеспечит безопасность, если она не специально оборудована для этих целей.

Николай Широкий, директор компании «Зубрава» рассказал, что компания производит тюбинги с 2011 года, и только в 2018 году появилась тема травматизма. По его словам, в Беларуси тюбинги производит около пяти компаний. Часть этого инвентаря в страну завозят из России.

По его мнению, на тюбинге можно кататься безопасно, если соблюдать правила. Он говорит, что небезопасно кататься с трамплина, там, где есть проволока, за которую тюбинг может зацепиться, а камера — выстрелить.

— Продажи в этом сезоне упали, но я связываю это с конкуренцией. В Беларуси производители делают качественные тюбинги, и я не пытаюсь участвовать в этой гонке, — сказал он.

С начала января 2018 года в РНПЦ неврологии и нейрохирургии поступило 1050 детей с черепно-мозговыми травмами. Из них 120 — пациенты с тюбинговыми травмами, еще около 20 детей получили такие травмы, катаясь на ледянках, ногах с горки или были сбиты кем-то во время езды. В центр поступают дети из Минска и Минского района.

Больше 30 человек с начала года обратились в РНПЦ травматологии и ортопедии. СК проводит проверки по семи фактам тяжкого травмирования граждан , в двух из них — с гибелью (несовершеннолетний и взрослый).

Следственный комитет уже предложил правительству усовершенствовать порядок изготовления и продажи тюбингов (правда, не известно как). Медики же говорят о необходимости ограничения мест для катания .