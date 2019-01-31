﻿ Декрет запретил называть объекты торговли словами, похожими на «табак». Что будет «Табакерками»?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Декрет запретил называть объекты торговли словами, похожими на «табак». Что будет «Табакерками»?

01.02.2019 14:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В июле в стране вступает в силу антитабачный декрет. Документ запрещает курить во многих общественных местах. Кроме того, по закону на вывесках торговых объектов нельзя будет использовать слова, тождественные или схожие с наименованиями видов табачных изделий. Например, со словом сигарета, папироса, сигарилла.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Народные новости Витебска

А что будет с киосками «Табакерка», которые сейчас устанавливают по всей Беларуси?

— С 2016 года в стране действует технический регламент на табачные изделия. Здесь можно увидеть, какие виды табачных изделий у нас регламентированы. Там нет такого наименования вида, как табакерка, у нас есть табак, — пояснила Виолетта Брезовская, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли. — Чтобы принять взвешенное решение по этому вопросу, МАРТ подготовит официальное разъяснение и разместит на сайте. Отчасти, есть нюанс, но по сути табакерка — это коробочка для хранения нюхательного табака. Это не вид табачного изделия. Но мы обязательно с этим разберемся.

Пока же, отметила Виолетта Брезовская, специалисты не видят оснований для того, чтобы запрещать название «Табакерка».

— Если курить на остановках теперь будет нельзя, то зачем там размещать киоски с сигаретами, — уточнили журналисты.

— Законодатель определил, что осуществлять продажу в киосках разрешено, — сказала Виолетта Брезовская. — При этом не оговорено, в каких местах киоски должны располагаться.

Напомним, декрет № 2, который президент подписал 24 января, полностью запрещает курение: во вспомогательных помещениях жилых домов, лифтах, автомобилях, перевозящих детей до 14 лет, на детских площадках, рабочих местах в помещениях, территориях и в помещениях спортивно-оздоровительных лагерей, учреждениях образования, подземных переходах, на остановочных пунктах и посадочных площадках.

Кроме того, запрещено использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных с наименованием видов табачных изделий.

С 1 января 2020 года вводятся требования к продаже в магазинах, имеющих торговую площадь более 1000 кв. м, табачных изделий, систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них только через товарные отделы. С 1 января 2022 года вводится запрет на использование для хранения и продажи табачных изделий в магазинах и павильонах оборудования, размещаемого над контрольно-кассовыми узлами.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По антитабачному декрету на вывесках торговых объектов нельзя будет использовать слова тождественные или схожие с наименованиями видов табачных изделий. А что...
 
Новости дня
Новости общества
 
Прокурор попросил для мужчины, ранившего в троллейбусе троих милиционеров, 15,5 лет колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика