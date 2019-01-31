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Декрет запретил называть объекты торговли словами, похожими на «табак». Что будет «Табакерками»?
01.02.2019 14:13 — Новости Общества | Tut.by
В июле в стране
А что будет с
— С 2016 года в стране действует технический регламент на табачные изделия. Здесь можно увидеть, какие виды табачных изделий у нас регламентированы. Там нет такого наименования вида, как табакерка, у нас есть табак, — пояснила Виолетта Брезовская, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли. — Чтобы принять взвешенное решение по этому вопросу, МАРТ подготовит официальное разъяснение и разместит на сайте. Отчасти, есть нюанс, но по сути табакерка — это коробочка для хранения нюхательного табака. Это не вид табачного изделия. Но мы обязательно с этим разберемся.
Пока же, отметила Виолетта Брезовская, специалисты не видят оснований для того, чтобы запрещать название «Табакерка».
— Если курить на остановках теперь будет нельзя, то зачем там размещать киоски с сигаретами, — уточнили журналисты.
— Законодатель определил, что осуществлять продажу в киосках разрешено, — сказала Виолетта Брезовская. — При этом не оговорено, в каких местах киоски должны располагаться.
Напомним, декрет № 2, который президент подписал 24 января,
Кроме того, запрещено использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных с наименованием видов табачных изделий.
С 1 января 2020 года вводятся требования к продаже в магазинах, имеющих торговую площадь более 1000 кв. м, табачных изделий, систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них только через товарные отделы. С 1 января 2022 года вводится запрет на использование для хранения и продажи табачных изделий в магазинах и павильонах оборудования, размещаемого над контрольно-кассовыми узлами.
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По антитабачному декрету на вывесках торговых объектов нельзя будет использовать слова тождественные или схожие с наименованиями видов табачных изделий. А что...
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