Декрет запретил называть объекты торговли словами, похожими на «табак». Что будет «Табакерками»?

В июле в стране вступает в силу антитабачный декрет. Документ запрещает курить во многих общественных местах. Кроме того, по закону на вывесках торговых объектов нельзя будет использовать слова, тождественные или схожие с наименованиями видов табачных изделий. Например, со словом сигарета, папироса, сигарилла.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Народные новости Витебска

А что будет с киосками «Табакерка» , которые сейчас устанавливают по всей Беларуси?

— С 2016 года в стране действует технический регламент на табачные изделия. Здесь можно увидеть, какие виды табачных изделий у нас регламентированы. Там нет такого наименования вида, как табакерка, у нас есть табак, — пояснила Виолетта Брезовская, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли. — Чтобы принять взвешенное решение по этому вопросу, МАРТ подготовит официальное разъяснение и разместит на сайте. Отчасти, есть нюанс, но по сути табакерка — это коробочка для хранения нюхательного табака. Это не вид табачного изделия. Но мы обязательно с этим разберемся.

Пока же, отметила Виолетта Брезовская, специалисты не видят оснований для того, чтобы запрещать название «Табакерка».

— Если курить на остановках теперь будет нельзя, то зачем там размещать киоски с сигаретами, — уточнили журналисты.

— Законодатель определил, что осуществлять продажу в киосках разрешено, — сказала Виолетта Брезовская. — При этом не оговорено, в каких местах киоски должны располагаться.

Напомним, декрет № 2, который президент подписал 24 января, полностью запрещает курение: во вспомогательных помещениях жилых домов, лифтах, автомобилях, перевозящих детей до 14 лет, на детских площадках, рабочих местах в помещениях, территориях и в помещениях спортивно-оздоровительных лагерей, учреждениях образования, подземных переходах, на остановочных пунктах и посадочных площадках.

Кроме того, запрещено использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных с наименованием видов табачных изделий.

С 1 января 2020 года вводятся требования к продаже в магазинах, имеющих торговую площадь более 1000 кв. м, табачных изделий, систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них только через товарные отделы. С 1 января 2022 года вводится запрет на использование для хранения и продажи табачных изделий в магазинах и павильонах оборудования, размещаемого над контрольно-кассовыми узлами.