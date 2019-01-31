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Банк, которому доверяют

01.02.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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Приятная новость: отделение № 728/3, подчиненное центру банковских услуг № 728 филиала № 700 Могилевского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» в агрогородке Трилесино, заняло 1 место в конкурсе на «Лучшее отделение филиала № 700 ОАО «АСБ Беларусбанк» по VII группе отделений по итогам работы за 2018 год.
 
Теги: Новости
 
 
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Приятная новость: отделение № 728/3, подчиненное центру банковских услуг № 728 филиала № 700 Могилевского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» в агрогородке...
 
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