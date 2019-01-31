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Орден за труд
01.02.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
Уважаемые читатели. Представляем вашему вниманию новый проект, в котором будем рассказывать об истории государственных наград разных лет и земляках, которые их заслужили. Если ваши родственники воевали или трудились в тылу в годы Великой Отечественной, были награждены за достижения в области производства, культуры, образования, здравоохранения и других сферах деятельности, пишите на электронный адрес saveckaja_veska@tut.by или звоните по телефону 25188. Уверены: вам есть кем гордиться и что рассказать.
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Уважаемые читатели. Представляем вашему вниманию новый проект, в котором будем рассказывать об истории государственных наград разных лет и земляках, которые их...
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