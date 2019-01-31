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Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление
01.02.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
Подведены итоги районного конкурса на лучшее предновогоднее и рождественское оформление торговых объектов, административных зданий организаций. Жюри отметило, что большинство организаций приняли активное участие в конкурсе, работники проявили фантазию и креативный подход к оформлению зданий.
И все же среди лучших:
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Подведены итоги районного конкурса на лучшее предновогоднее и рождественское оформление торговых объектов, административных зданий организаций. Жюри отметило,...
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