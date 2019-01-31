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Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет 6-10 февраля

01.02.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет 6-10 февраля

XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет 6-10 февраля в административном комплексе по проспекту Победителей, 14, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Книжный форум будет посвящен Году малой родины и II Европейским играм, а также юбилеям классиков белорусской литературы и памятным историческим датам Беларуси.

Впервые выставка будет проводиться не только на площадках выставочного комплекса, но и в книжных магазинах, библиотеках и музеях, будут организованы литературные экскурсии, поэтические маршруты и тематические семинары. Планируется обсудить мировые тенденции в оформлении книг, краудфандинг, литературную критику и блоггинг, работу в социальных сетях и другие вопросы книжной отрасли.

Во время выставки организуют встречи с авторами, издателями, художниками, презентации книг, круглые столы, автограф-сессии, мастер-классы, будет работать детская площадка. Экспозиция «Печатный двор XVI века» продемонстрирует уникальную обстановку старинного печатного двора.

Кроме того, состоится международный симпозиум литераторов «Писатель и время» 6-7 февраля с участием авторов из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также семинар молодых литераторов и переводчиков.

На центральной площадке пройдет торжественная церемония награждения победителей 58-го национального конкурса «Искусство книги» и конкурса молодых литераторов «Першацвет».

В этом году почетным гостем форума станут Соединенные Штаты Америки.

Организаторами XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки выступают Министерство информации, Минский горисполком, Союз писателей Беларуси. Соорганизаторы: Министерство иностранных дел, Министерство образования, Министерство культуры, ОАО «Белкнига», ПК ООО «Макбел».

 
 
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XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет 6-10 февраля в административном комплексе по проспекту Победителей, 14, сообщили БЕЛТА в Министерстве...
 
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