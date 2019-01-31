Два борисовских предприятия — в призерах конкурса «Бренд года»

Два борисовских предприятия оказались в призерах конкурса.

Бренд года – первый и единственный профессиональный конкурс в сфере маркетинга и брендинга в Беларуси. Это конкурс о белорусских брендах и для белорусских брендов.

ОАО «ЗДРАВУШКА-МИЛК» отмечен «бронзой» в категории «Активная социальная позиция» номинации «Социально ответственный бренд».

Макароны филиала «Боримак» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» — «золотом» в потребительской номинации.

К слову, победа в номинации «Достояние Республики» досталась жодинскому «БЕЛАЗу» (категория «Тяжелая промышленность/машиностроение»).