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Два борисовских предприятия — в призерах конкурса «Бренд года»

01.02.2019 — Новости Общества | Единство  
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Два борисовских предприятия оказались в призерах конкурса.

Бренд года – первый и единственный профессиональный конкурс в сфере маркетинга и брендинга в Беларуси. Это конкурс о белорусских брендах и для белорусских брендов.

ОАО «ЗДРАВУШКА-МИЛК» отмечен «бронзой» в категории «Активная социальная позиция» номинации «Социально ответственный бренд».

Макароны филиала «Боримак» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» — «золотом» в потребительской номинации.

К слову, победа в номинации «Достояние Республики» досталась жодинскому «БЕЛАЗу» (категория «Тяжелая промышленность/машиностроение»).

https://vborisove.by

 
 
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Церемония награждения победителей профессионального конкурса «Бренд года — 2018» состоялась 25 января.
 
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