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Об утверждении Положения о порядке взаимодействия по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции

01.02.2019 — Новости Общества | Единство  
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Документом определяется порядок взаимодействия подчиненных Совету Министров республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, а также местных исполнительных и распорядительных органов по обеспечению качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, включая взаимное информирование о выявлении возможных рисков неблагоприятного влияния продовольственного сырья и пищевых продуктов на жизнь и здоровье человека, а также последствий этого влияния.

Взаимодействие госорганов и организаций по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции осуществляется в целях предупреждения, выявления и пресечения выпуска в обращение и обращения на территории Беларуси пищевой продукции, не соответствующей требованиям к их качеству и (или) безопасности, установленным актами законодательства, международными договорами Республики Беларусь и международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза, а также техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза.

Возможность формирования рисков и наступления последствий неблагоприятного влияния пищевой продукции на жизнь и здоровье человека определяется госорганами и организациями по факту выявления не соответствующей установленным требованиям пищевой продукции исходя из характера и степени такого несоответствия и с учетом объема ее оборота.

При выявлении в ходе осуществления своей деятельности случаев оборота пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям, госорганы и организации письменно информируют Министерство здравоохранения.

Министерство здравоохранения в свою очередь проводит анализ получаемой информации и сообщает госорганам и организациям, участвующих в обороте выявленной пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям, в том числе уполномоченных на принятие мер по предупреждению и пресечению оборота на территории Беларуси такой пищевой продукции, – в течение трех дней с даты получения информации.

Документ вступает в силу с 29 января 2019 года.

http://www.government.by

 
 
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Совет Министров Республики Беларусь утвердил Положение о порядке взаимодействия по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции. Соответствующее...
 
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