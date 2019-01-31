В Беларуси начали тестировать новую информационную систему ГАИ

Андрей Игнатович демонстрирует новую систему

В Беларуси начинается тестирование новой информационной системы ГАИ /дополнено/

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с сегодняшнего дня начинается тестирование новой автоматизированной информационной системы ГАИ. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника отдела УГАИ МВД Андрей Игнатович, передает корреспондент БЕЛТА.

Презентация новой системы прошла сегодня в Минске. Андрей Игнатович отметил, что к обновлению всей автоматизированной инфосистемы Госавтоинспекции приступили в 2017 году. "С сегодняшнего дня мы начинаем тестовую эксплуатацию этой системы. Пока она будет проверяться в подразделениях ГАИ параллельно с работой старой системы. Сотрудникам нужно ее детально опробовать, чтобы понять, можно ли ее уже запускать в постоянную эксплуатацию", - сказал представитель Госавтоинспекции.

Он напомнил, что старая АИС ГАИ создавалась в 2003 году. "Естественно, проводились модернизации, но она уже морально устарела. Она трехуровневая - работает на республиканском, областном и районном уровнях. Новая же будет функционировать исключительно на республиканском уровне. То есть будет единая платформа, которая позволит оказывать услуги гражданам на более высоком и качественном уровне", - подчеркнул Андрей Игнатович.

По его словам, в ближайшее время будет запущен и обновленный сайт МВД. Он позволит гражданам взаимодействовать с новой системой ГАИ. "Во-первых, планируется оказание электронных услуг для граждан. Например, заявление о регистрации автомобиля можно будет подать через интернет, не нужно будет стоять в очереди в подразделении ГАИ, чтобы напечатать заявление. Следующий этап - при регистрации автомобиля происходит сверка регистрационных агрегатов. Планируется, что у сотрудника будет планшет, с помощью которого он войдет в новую базу и сразу в карточке учета выставит результаты сверки. Это также сократит время на учетно-регистрационные действия с транспортным средством", - рассказал Андрей Игнатович.

Кроме того, новая АИС подключена к системе ЕРИП. Граждане смогут совершить оплату с мобильных устройств и не стоять в очереди в банковском учреждении. По сути, гражданину останется только обратиться в окошко за оказанием услуги - сдать документы, какое-то время подождать, а после получить свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки.

Планируется внедрить систему SMS-информирования. После того как свидетельство о регистрации будет отпечатано, прийдет уведомление. Возможно использование электронной почты.

На обновленном сайте МВД водители смогут посмотреть не только штрафы по камерам фотофиксации, но и все неоплаченные штрафы по линии ГАИ. Кроме того, в личном кабинете можно будет получить копию постановления о нарушении. "Сейчас надо идти на почту либо приходить в ГАИ. С новой системой это не нужно будет делать, ее взаимодействие с сайтом позволит человеку скачивать постановление в формате pdf", - отметил представитель Госавтоинспекции.

Андрей Игнатович рассказал и об учете административных правонарушений. "Сейчас сотрудники ГАИ при остановке водителя оформляют постановление. Это рукописный документ, копия которого вручается гражданину. После этого проходит какое-то время, этот документ появляется в системе ЕРИП, и его можно оплатить. Это не совсем удобно, потому что люди, например, могут уехать за границу, возникают определенные трудности, - пояснил он. - Планируется, что инспектор ГАИ будет работать с планшетом и нарушения оформлять непосредственно в системе. Протокол будет демонстрироваться нарушителю, и уже в эту минуту он сможет оплатить штраф через систему ЕРИП с помощью, например, мобильного банкинга. И сотрудник ГАИ увидит, что оплата поступила".

Сейчас перед Госавтоинспекцией стоит задача подготовить сотрудников из областей к тестовой эксплуатации, чтобы в ближайшее время внедрить эту систему в деятельность подразделений ГАИ.-0-