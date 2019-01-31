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В Беларуси снизят оплату за некачественные ЖКУ - Кухарев

01.02.2019 15:22 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси снизят оплату за некачественные ЖКУ - Кухарев
Фото из архива

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси снизят оплату для населения за некачественно оказанные жилищно-коммунальные услуги, соответствующий нормативный правовой акт уже подготовлен. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев перед расширенным заседанием итоговой коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подготовлен нормативный документ, который по ряду услуг обязывает в случае предоставления их некачественным образом снижать оплату для населения за эти услуги", - сообщил Владимир Кухарев.

По его словам, организация, которая не обеспечивает качественное предоставление услуг, будет частично компенсировать их оплату. В частности, такое новшество по оплате может появиться для услуги по водоснабжению.

Вице-премьер напомнил, что в соответствии с поручениями главы государства стоит задача до 2025 года полностью обеспечить население качественной питьевой водой. Для этого в стране надо будет построить порядка 1 340 станций обезжелезивания, уже в 2019 году планируется запустить не менее 260 таких станций.

"В ближайшие несколько лет с учетом договоренностей с международными банками, которые готовы предоставить кредиты для решения проблемы, эта задача будет решена", - резюмировал Владимир Кухарев.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси снизят оплату для населения за некачественно оказанные жилищно-коммунальные услуги, соответствующий нормативный...
 
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