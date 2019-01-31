ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На обслуживание фонтанов в Витебске потратят почти 100 тысяч. Ищут того, кто возьмется

01.02.2019 15:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Городское ЖКХ объявило тендер на обслуживание 12 фонтанов в Витебске. Ориентировочная стоимость работ — 95,8 тысячи рублей.

В список вошли шесть фонтанов на площади Победы (два — в ее мемориальной части, четыре — на противоположной стороне), фонтаны на Привокзальной площади, улицах Пушкина и Толстого, в сквере Маяковского.

В перечень включен и фонтан в парке имени Фрунзе, который прошлой осенью прославился на всю страну своей ценой: сразу сообщалось, что он обошелся бюджету города в миллион долларов, позже выяснилось, что — в 700 тысяч рублей.

В марте витебские фонтаны планируют отремонтировать, а в апреле их начнут готовить к сезону. Эксплуатация фонтанов предусмотрена в мае — октябре, после чего происходит консервация на зиму.

Торги по тендеру начнутся 28 февраля. Оплачиваться работы по обслуживанию фонтанов будут из городского бюджета.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Городское ЖКХ объявило тендер на обслуживание 12 фонтанов в Витебске.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси снизят оплату за некачественные ЖКУ - Кухарев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика