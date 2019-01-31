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На обслуживание фонтанов в Витебске потратят почти 100 тысяч. Ищут того, кто возьмется
01.02.2019 15:34 — Новости Общества | Tut.by
Городское ЖКХ объявило тендер на обслуживание 12 фонтанов в Витебске. Ориентировочная стоимость работ — 95,8 тысячи рублей.
В список вошли шесть фонтанов на площади Победы (два — в ее мемориальной части, четыре — на противоположной стороне), фонтаны на Привокзальной площади, улицах Пушкина и Толстого, в сквере Маяковского.
В перечень включен и фонтан в парке имени Фрунзе, который прошлой осенью
В марте витебские фонтаны планируют отремонтировать, а в апреле их начнут готовить к сезону. Эксплуатация фонтанов предусмотрена в мае — октябре, после чего происходит консервация на зиму.
Торги по тендеру начнутся 28 февраля. Оплачиваться работы по обслуживанию фонтанов будут из городского бюджета.
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Городское ЖКХ объявило тендер на обслуживание 12 фонтанов в Витебске.
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