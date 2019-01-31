На обслуживание фонтанов в Витебске потратят почти 100 тысяч. Ищут того, кто возьмется

Городское ЖКХ объявило тендер на обслуживание 12 фонтанов в Витебске. Ориентировочная стоимость работ — 95,8 тысячи рублей.

В список вошли шесть фонтанов на площади Победы (два — в ее мемориальной части, четыре — на противоположной стороне), фонтаны на Привокзальной площади, улицах Пушкина и Толстого, в сквере Маяковского.

В перечень включен и фонтан в парке имени Фрунзе, который прошлой осенью прославился на всю страну своей ценой: сразу сообщалось, что он обошелся бюджету города в миллион долларов, позже выяснилось, что — в 700 тысяч рублей.

В марте витебские фонтаны планируют отремонтировать, а в апреле их начнут готовить к сезону. Эксплуатация фонтанов предусмотрена в мае — октябре, после чего происходит консервация на зиму.

Торги по тендеру начнутся 28 февраля. Оплачиваться работы по обслуживанию фонтанов будут из городского бюджета.